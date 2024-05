ZEROBASEONE、IVE、BOYNEXTDOOR「サマソニ」出演決定！追加アーティスト第4弾を発表

「SUMMER SONIC」の追加アーティストが発表された。8月17日(土)大阪・18日(日)東京の追加アーティストとして、ジャンルを超えてスーパー・マルチな才能でエンターテイメント界のトップに君臨し続ける世界的ポップ・アイコンのCHRISTINA AGUILERAが、なんと17年ぶりの来日でサマソニに初登場する。7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTも東京・大阪に出演することが決定した。昨年から今年にかけて行われた自身初のアリーナ・ドームツアーは全国で約40万人を動員。この夏、更に磨きのかかったパフォーマンスを披露する予定だ。

そして初出演となる第4世代K-POPガールズグループのIVEは現在、自身初のワールドツアーを敢行中。日本オリジナル曲「Will」の配信が開始されるなど、日本国内の人気も確かなものとしている彼女たちのパフォーマンスは必見だ。さらにデビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成し、多国籍9名で構成されているグローバルボーイズグループのZEROBASEONEも登場する。8月17日(土)東京・18(日)大阪には、TikTokのバイラル・ヒットから大ブレイクし、カナダ・バンクーバー出身の注目の新世代本格派シンガーLAUREN SPENCER SMITHの出演が決定した。8月17日(土)の東京会場には、“メイド姿で本気のロックサウンド”が魅力のBAND-MAIDが出演。その人気は国内のみにとどまらず、2022年の全米ツアーは動員2万人超、世界各地でソールドアウト公演を記録しているガールズバンドがサマソニ東京会場を盛り上げる。8月18日(日)の東京会場では日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガーであり、個性的なヴィジュアルや本人の活動からも注目を集め、日本のみならずアジアも巻き込んで、同世代女性から絶大な支持を得ているちゃんみなの出演が決定した。さらにアーティスト兼プロデューサーのBlock Bのジコがプロデュースしていることで大きな注目を集めている、6人組ボーイズグループのBOYNEXTDOORがサマソニに初出演する。

「SUMMER SONIC 2024」



【東京】

2024年8⽉17⽇(⼟)/ 18⽇(⽇)

開場 AM9:00 / 開演 AM11:00

会場:ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ



<チケット>

・1DAYチケット:¥19,000(税込)

・2DAYチケット:¥36,000(税込・枚数限定)

・プラチナチケット:¥33,000(税込・枚数限定)※サマソニ1DAY+プラチナ特典

★プラチナ特典

専⽤ヴューイングエリア / 専⽤ラウンジ / 専⽤トイレ / 専⽤クローク / グッズ売り場ファストレーン / ウェルカムドリンク / 会場間専⽤シャトルバス



◯チケット有効期間

・8月17日(⼟)1DAYチケット:8月17日(⼟)AM9:00〜8月17日(⼟)終演まで

・8月18日(⽇)1DAYチケット:8月18日(⽇)AM9:00〜8月18日(⽇)終演まで

・2DAYチケット:8月17日(⼟)AM9:00〜8月18(⽇)終演まで

※プラチナチケットは1DAYと同様です。



◯先⾏販売(オフィシャル先⾏)

3月1日(⾦)12:00〜(予定枚数に達し次第終了)

・チケット全額キャッシュバック

・2025年サマソニ東京ご招待券

・近隣ホテル1泊2⽇宿泊券(2名1室)



【1DAYチケット・プラチナチケット抽選特典】

3月20日(⽔)12:00pm〜(予定枚数に達し次第終了)

・チケット全額キャッシュバック

・プラチナアップグレード(1DAY対象)

・ボックスシート券(プラチナ対象)

・ソニックーポン3,000円分(500円×6枚)



・イープラス

・ローチケ

※クリエイティブマン会員先⾏での購⼊も抽選の対象となります。



◯一般発売日:5月25日(土)10:00〜



主催:サマーソニック事務局

OFFICIAL MEDIA:J-WAVE

SUPPORT:千葉県 / 千葉市

企画・制作・招聘:クリエイティブマン



<出演アーティスト>

●8月17日(土)

MÅNESKIN / GLAY / 星野源 / LIL YACHTY / MAJOR LAZER / ONEREPUBLIC / AKMU / BAND-MAID / BELLE & SEBASTIAN / BLEACHERS / BRIGHT / Chilli Beans. / imase / JON BATISTE / LAUFEY / LEE YOUNGJI / LAUREN SPENCER SMITH / MADISON BEER / NCT DREAM / NOA / NOTHING BUT THIEVES / STEPHEN SANCHEZ / SUPER BEAVER …and more!



●8月18日(日)

BRING ME THE HORIZON / CHRISTINA AGUILERA / AURORA / BE:FIRST / GRETA VAN FLEET / PINKPANTHERESS / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / BABYMONSTER / BOYNEXTDOOR / ちゃんみな / Creepy Nuts / HENRY MOODIE / ・平井大 / 羊文学 / HOOBASTANK / INI / IVE / JO1 / LOVEJOY / Nulbarich / OLIVIA DEAN / 水曜日のカンパネラ / TYLA / YVES TUMOR / ZEROBASEONE …and more!



【大阪】

2024年8月17日(土) / 18日(日)

開場AM10:00 / 開演AM11:00

会場:万博記念公園



<チケット>

・1DAYチケット:¥16,500(税込)

・2DAYチケット:¥32,000(税込・枚数限定)

・プラチナチケット:¥28,000(税込・枚数限定)※サマソニ1DAY+プラチナ特典

★プラチナ特典

専⽤ヴューイングエリア / 専⽤ラウンジ / 専⽤トイレ / 専⽤クローク / グッズ売り場ファストレーン / ウェルカムドリンク

※チケット代に万博記念公園⼊園料含む。



◯チケット有効期間

8月17日(土)1DAYチケット:8月17日(土)AM10:00〜8月17日(土)終演まで

8月18日(日)1DAYチケット:8月18日(日)AM10:00〜8月18日(日)終演まで

2DAYチケット:8月17日(⼟)AM10:00〜8月18日(⽇)終演まで

※プラチナチケットは1DAYと同様です。



◯先行販売(オフィシャル先⾏)

【2DAYチケット 抽選特典】

3月1日(⾦)12:00〜(予定枚数に達し次第終了)

・チケット代全額キャッシュバック

・2025年サマソニ⼤阪ご招待券

・近隣ホテル1泊2⽇宿泊券(2名1室)



【1DAYチケット・プラチナチケット抽選特典】

3月20日(⽔)12:00pm〜(予定枚数に達し次第終了)

・チケット全額キャッシュバック

・プラチナアップグレード(1DAY対象)

・ソニックーポン3,000円分(500円×6枚)



・イープラス

・ローチケ

※クリエイティブマン会員先⾏での購⼊も抽選の対象となります。



◯一般発売日:5月25日(土)10:00〜



主催:サマーソニック事務局

OFFICIAL MEDIA:FM802 / FM COCOLO

共催:万博記念公園マネジメント・パートナーズ

企画・制作・招聘:クリエイティブマン / キョードー関⻄



<出演アーティスト>

●8月17日(土)

BRING ME THE HORIZON / CHRISTINA AGUILERA / AURORA / BE:FIRST / GRETA VAN FLEET / PINKPANTHERESS / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / Creepy Nuts / HENRY MOODIE / 平井大 / 羊文学 / HOOBASTANK / INI / IVE / JO1 / LOVEJOY / OLIVIA DEAN / 水曜日のカンパネラ / TYLA / YVES TUMOR / ZEROBASEONE …and more!



●8月18日(日)

MÅNESKIN / LIL YACHTY / ONEREPUBLIC / PHOENIX / UNDERWORLD / Vaundy / BELLE & SEBASTIAN / BLEACHERS / BRIGHT / Chilli Beans. / imase / JON BATISTE / LAUFEY / LAUREN SPENCER SMITH / MADISON BEER / NCT DREAM / NOA / NOTHING BUT THIEVES / STEPHEN SANCHEZ / SUPER BEAVER …and more!



※東京・大阪で出演者が異なる場合がございます。

※出演アーティスト変更による払戻しは致しません。

※アーティストの出演日、及び出演ステージが変更になる場合がございます。

※各会場の入場制限を行うことがあります。

※未就学児は保護者1名につき1名まで無料。小学生以上チケット必要。

※雨天決行(天災等を除く)

※オフィシャルHP内の「注意事項」を必ず確認、了承の上、チケットをご購入下さい。



