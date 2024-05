ジョゼップ・グアルディオラのチームでは、最終ラインの選手にも多様なタスクが求められる。その要求を見事にクリアし、不動の左サイドバックとなっているのがヨシュコ・グヴァルディオルだ。



足下のテクニックレベルが高いDFとして評判だったが、グヴァルディオルはその期待に応えている。ジョン・ストーンズのようにピッチ中央へポジションを移してのプレイも可能で、対人戦にも強い。





