『SUMMER SONIC 2024』第4弾追加アーティスト発表（画像は幕張公演）

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　恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』（8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第4弾として8組が発表された。

【画像】『SUMMER SONIC 2024』大阪公演ラインナップ

　8月17日に大阪、18日に東京（千葉、以下同）の追加アーティストとして、クリスティーナ・アギレラの初出演が決定。アギレラの来日は17年ぶりとなる。

　BE:FIRSTは4年連続での出演。K-POP勢からはIVE、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOORがラインナップされた。

　8月17日の東京会場にはBAND-MAID、18日の同会場にはちゃんみなの出演も決定した。

■『SUMMER SONIC TOKYO』　★＝第4弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER･ONEREPUBLIC
AKMU
BAND-MAID　★
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LEE YOUNGJI
LAUREN SPENCER SMITH　★
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか

▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA　★
AURORA
BE:FIRST　★
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
BABYMONSTER
BOYNEXTDOOR　★
ちゃんみな　★
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE　★
JO1
LOVEJOY
Nulbarich
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE　★
ほか

■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA　★
AURORA
BE:FIRST　★
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE　★
JO1
LOVEJOY･OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE　★
ほか

▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY･ONEREPUBLIC
PHOENIX･UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH　★
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか