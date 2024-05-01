『サマソニ』第４弾にBE:FIRST、IVEら8組 17年ぶり来日のクリスティーナ・アギレラが初出演へ
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』（8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第4弾として8組が発表された。
【画像】『SUMMER SONIC 2024』大阪公演ラインナップ
8月17日に大阪、18日に東京（千葉、以下同）の追加アーティストとして、クリスティーナ・アギレラの初出演が決定。アギレラの来日は17年ぶりとなる。
BE:FIRSTは4年連続での出演。K-POP勢からはIVE、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOORがラインナップされた。
8月17日の東京会場にはBAND-MAID、18日の同会場にはちゃんみなの出演も決定した。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第4弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER･ONEREPUBLIC
AKMU
BAND-MAID ★
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LEE YOUNGJI
LAUREN SPENCER SMITH ★
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA ★
AURORA
BE:FIRST ★
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
BABYMONSTER
BOYNEXTDOOR ★
ちゃんみな ★
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE ★
JO1
LOVEJOY
Nulbarich
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE ★
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA ★
AURORA
BE:FIRST ★
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE ★
JO1
LOVEJOY･OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE ★
ほか
▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY･ONEREPUBLIC
PHOENIX･UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH ★
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
【画像】『SUMMER SONIC 2024』大阪公演ラインナップ
8月17日に大阪、18日に東京（千葉、以下同）の追加アーティストとして、クリスティーナ・アギレラの初出演が決定。アギレラの来日は17年ぶりとなる。
BE:FIRSTは4年連続での出演。K-POP勢からはIVE、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOORがラインナップされた。
■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★＝第4弾発表
会場：千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
▼8月17日（土）
MANESKIN（ヘッドライナー）
GLAY
星野源
LIL YACHTY
MAJOR LAZER･ONEREPUBLIC
AKMU
BAND-MAID ★
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LEE YOUNGJI
LAUREN SPENCER SMITH ★
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか
▼8月18日（日）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA ★
AURORA
BE:FIRST ★
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
BABYMONSTER
BOYNEXTDOOR ★
ちゃんみな ★
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE ★
JO1
LOVEJOY
Nulbarich
OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE ★
ほか
■『SUMMER SONIC OSAKA』
会場：大阪・万博記念公園
▼8月17日（土）
BRING ME THE HORIZON（ヘッドライナー）
CHRISTINA AGUILERA ★
AURORA
BE:FIRST ★
GRETA VAN FLEET
PINKPANTHERESS
AJR
新しい学校のリーダーズ
ATEEZ
Creepy Nuts
HENRY MOODIE
平井大
羊文学
HOOBASTANK
INI
IVE ★
JO1
LOVEJOY･OLIVIA DEAN
水曜日のカンパネラ
TYLA
YVES TUMOR
ZEROBASEONE ★
ほか
▼8月18日（日）
MANESKIN（ヘッドライナー）
LIL YACHTY･ONEREPUBLIC
PHOENIX･UNDERWORLD
Vaundy
BELLE & SEBASTIAN
BLEACHERS
BRIGHT
Chilli Beans.
imase
JON BATISTE
LAUFEY
LAUREN SPENCER SMITH ★
MADISON BEER
NCT DREAM
NOA
NOTHING BUT THIEVES
STEPHEN SANCHEZ
SUPER BEAVER
ほか