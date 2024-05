恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2024』(8月17・18日、千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ/大阪・万博記念公園)の出演アーティスト第4弾として8組が発表された。8月17日に大阪、18日に東京(千葉、以下同)の追加アーティストとして、クリスティーナ・アギレラの初出演が決定。アギレラの来日は17年ぶりとなる。BE:FIRSTは4年連続での出演。K-POP勢からはIVE、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOORがラインナップされた。

8月17日の東京会場にはBAND-MAID、18日の同会場にはちゃんみなの出演も決定した。■『SUMMER SONIC TOKYO』 ★=第4弾発表会場:千葉・ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ▼8月17日(土)MANESKIN(ヘッドライナー)GLAY星野源LIL YACHTYMAJOR LAZER・ONEREPUBLICAKMUBAND-MAID ★BELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLEE YOUNGJILAUREN SPENCER SMITH ★MADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVERほか▼8月18日(日)BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)CHRISTINA AGUILERA ★AURORABE:FIRST ★GRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZBABYMONSTERBOYNEXTDOOR ★ちゃんみな ★Creepy NutsHENRY MOODIE平井大羊文学HOOBASTANKINIIVE ★JO1LOVEJOYNulbarichOLIVIA DEAN水曜日のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONE ★ほか■『SUMMER SONIC OSAKA』会場:大阪・万博記念公園▼8月17日(土)BRING ME THE HORIZON(ヘッドライナー)CHRISTINA AGUILERA ★AURORABE:FIRST ★GRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZCreepy NutsHENRY MOODIE平井大羊文学HOOBASTANKINIIVE ★JO1LOVEJOY・OLIVIA DEAN水曜日のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONE ★ほか▼8月18日(日)MANESKIN(ヘッドライナー)LIL YACHTY・ONEREPUBLICPHOENIX・UNDERWORLDVaundyBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLAUREN SPENCER SMITH ★MADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVERほか