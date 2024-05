日本の本気とハリウッドの本気が初めて交わった究極の時代劇が、ついに「スター」にて完結を迎えた。戦国時代の日本を舞台に、作中の7割ほどが日本語で展開される、日本人主体のシリーズながら、アメリカのドラマ界最高の栄誉「エミー賞」の有力候補とされるそのクオリティには、日本だけでなく、海外のファンも大ハマり。今、「SHOGUN 将軍」旋風が、確実に巻き起こっている。

世界的な話題になっているのは知っているが、まだ観ていない、観ようか迷っている……そんな方に向けて、THE RIVERでは都内で開催された「SHOGUN 将軍」ラスト2話の劇場上映イベントに潜入し、大スクリーンで第9~10話を堪能したファンに話を聞いた。

「SHOGUN 将軍」は、「関ヶ原の戦い」前夜を舞台に、徳川家康にインスパイアされた吉井虎永が仕掛ける壮大な“謀りごと”が壮大に描かれる。全10話をかけて緊張の糸があちこちに張られ、各々のキャラクターに壮絶な戦いがあり、そして最終話では全てが解き放たれる。真田広之がキャリア全てを捧げたといっても過言ではない覚悟で挑み、ハリウッドと日本の時代劇チームが一蓮托生して生み出した、間違いなく伝説として語り継がれる傑作ドラマ。その最終話までを観終えたファンたちは、どう感じた?

© 2024 Disney and its related entities

「素晴らしかった!今まで積み重ねてきた人物描写がラスト2話で収縮して、今まで観たこともない高みに昇華するのを目の当たりにしました。男女でも出自でも立場でもなく、どのように生きどんな風に死ぬのか、それが命の輝きなのだということを改めて教えてくれたかけがえのない作品です。」(こぢち さん 男性 40代)

「まだ気持ちの整理がつかない……。ものすごいドラマだった。良い面、悪い面両方書きたいけど、悪い面がないんです。人生のトップ3に入るすばらしいドラマ。あぁ、見終えてしまった……」(WD23 Studios さん 男性 20代 )

「胸が熱くなってしまい、思わず涙が出てきてしまいました。名シーンしかなくて、一から十まで語り尽くしたいけど、まだ観てない人には絶対ネタバレしたくない…とにかく観て!という気持ちです(笑)」(うなぎ さん 女性 20代)

「こんなに“生”を意識した時代劇はなかった。なのに反転して“死”があまりにも身近に起きる。“この世に生まれて、やがて死ぬ。私たちにはなす術もないこと”……。最終回を観終えたことが受け容れられないでいます。」(デボンシャークリーム さん 女性 60代+)

「これほどまでに見事な伏線回収はないぐらいの結末。」(まさ吉 さん 男性 50代)

「めちゃくちゃ面白かったです!人々の信念がぶつかり合い、感情が揺れ動くさまに心がひきつけられました。命を懸ける人々に少し涙を流しました。」(マツボックリ さん 男性 10代)

「最後までハラハラし通しで、時代ものなのに今のハリウッド大作映画をみているような気分がラストまで続いた作品でした。テレビの時代劇を見ていてもドロドロした戦国時代の雰囲気はわかりにくいですが、最後までものすごくリアルで、ある意味恐怖さえ覚えたラストシーンでした。」(こな さん 女性 50代)

「ドラマシリーズでここまで息を呑んだのは初めてでした。忠義、生と死、史実を元にした作品であるからこそのリアリティに心動かされました。全話配信されている今、9話10話は続けて観てほしいと思える、濃密なお話になっていました。」(さいき さん 女性 20代)

「最後に見せる虎永様の背中に全ての答えがありました。これは何度も見直さなくては!本当に素晴らしい作品でした。」(Yuka_Kuronekofilm さん 女性 40代)

「どこを切り取っても一切妥協のない演出・演技に最終話まで感激の連続だった。乱世を生きる、そして死ぬということがどういった意味を持つのか。役者が彼らなりに解釈し全身全霊で体現しており、その生き様や残された者に託された想いに感情が大きく揺さぶられた。」(Tacos さん 女性 30代)

「“神回”の8話を上回る衝撃の9話。命を懸けた駆け引きと、画面には映らない虎永の謀、翻弄される按針。それぞれの顛末が描かれる最終話。真田広之の背中に震えました。」(かものはしだて さん 男性 30代)

「こんなにも美しい最終話が待っているなんて思いもしませんでした…!

『SHOGUN 将軍』は、かつてないスケールの戦国スペクタクルでありながら、複雑な心の機微を繊細に描いたヒューマンドラマだったことを思い知らされました。

自身が生きているうちにこれほど素晴らしい作品に出会えるとは、なんて幸せ者なのか。本気でそう思わせてくださったことに、真田広之さんをはじめとする『SHOGUN 将軍』に関わった全ての人に感謝を申し上げたいです。」(菩薩 さん 男性 30代)

「虎永様の策に見事に溺れ、そのフラグを綺麗に回収したな…と思わず唸りました。句の読み合いの深さ、改めて学びたくなりました。日本語はとても奥深いと世界に伝える為にも、真田広之さんが日本語にこだわったのがつよく伝わります。日本の史実・歴史を改めて見直したくなる超弩級のドラマです!」(まり さん 女性 40代)

「とにかく怒涛の追い込みに、涙がとめどなく溢れて来ました。衣装の艶やか華やかさに反してとても鋭利な刃物を首筋に突きつけられるような、ヒリヒリとした緊張感が生死を含む駆け引きに踊らされて今にも叫び出しそうでした。 一瞬でも気を抜き見逃すと後悔します。音楽も世界観も俳優陣も物語も全てが完璧でした。」(こばち さん 40代)

徳川家康といった歴史人をベースにした、日本の戦国時代が舞台の時代劇ということで、「日本史に疎いし、時代劇にも関心がないし……」と食わず嫌いをしていた方も心配ご無用。本作は歴史に詳しくなくとも……、いや、歴史に詳しくない方がハラハラドキドキさせられる極上の物語になっているし、製作陣が全身全霊でこだわり抜いた映像世界は、むしろ時代劇を知らない人にこそ観てほしい一級品。実際に、上映会に参加したファンの中には、次のように時代劇の初心者も多かった。

「私は今までに時代劇を見たことがなかったのですが、1話見ただけで物語に一気に引き込まれました。全話見終わった今、このような素晴らしいドラマには今後出会えないのではないかと思うくらいの傑作だと自信をもって言えますし、時代劇に興味がなかった人にも是非見てもらいたいです。」(HIRO さん 男性 20代)

「僕自身時代劇をあまり観ないし、歴史もそんなに詳しくはないんですが、まずは何も考えず1話を観てほしいですね。とにかく世界観から衣装、画作りも含めドラマの域を超えてますし、英語と日本語が入り交じる会話劇が新鮮。」(SO さん 男性 30代)

「日本史がわからなくても問題ない!いまや日本の時代劇では観られないような重厚な調度品や衣装。観て得しかない。」(あかさたな さん 女性 40代)

「時代劇を忌避していた人たちにこそ観てほしい。お決まりの展開なんてない、勧善懲悪でもない、侍の心を信念を持った者同士のぶつかり合いが最大の魅力で、それは世代を問わず惹きつけられるものがあると思います。」(さいき さん 女性 20代)

「ハリウッドのスケールと日本の技が見事に融合した本格時代劇。史劇でありながら架空の人物も多く、歴史を知っていても次に何が起こるかわからない。」(ENPITSU さん 女性 30代)

「どんな時代劇よりも確実に面白く、絶対に観てよかったと思える作品です!」(マツボックリ さん 男性 10代)

「『ゲーム・オブ・スローンズ』など海外の時代劇になじみのある方に、おすすめしたいです。」(ホーコ さん 女性 40代)

「世界よ、これぞ日本の時代劇だ。」(ウォーカー さん 男性 20代)

© 2024 Disney and its related entities

全10話を夢中で鑑賞したファンたちは、「絶対にハマるはずだからとにかく観始めてほしい!」と、口々に強く勧めている。「もう『SHOGUN 将軍』を超えるドラマには出会えないのではないか」という意見もあるほどだ。全10話が配信された今なら、この極上のドラマをイッキ観できるという贅沢な愉しみ方も。連休などにじっくり堪能してほしい。

「とてつもないスケールの映像や美しい衣装もさることながら、何より役者の方々の演技がとにかく凄まじい。間違いなく歴史に残る作品。これを観ずに日本で生きていくのはもったいない。とにかく面白いから観て!」(菩薩 さん 男性 30代)

「時代劇のターニングポイントとなる作品だから、とにかく観て!俳優陣の演技がとにかく素晴らしいし、衣装やセットや大道具小道具、サントラ、etc…こんなに全てが揃っている作品、見たことない!」(うなぎ さん 女性 20代)

「壮大すぎるスケール・説得力ある映像美・魂こもる演技・片時も目が離せぬアクションに、世界中で感嘆の声が轟いているのが納得。邦画や国内ドラマを普段観ないという洋画派な人も、ハリウッド初の日本題材作品が苦手な人も、本作の圧倒的な作品力に絶対ハマると思うので観てほしい。」(Tacos さん 女性 30代)

「こんな時代劇はもう見ることが出来ない。最高のクオリティ。1話1話が映画以上の作品。全てが最高の時代劇。映画『ラスト サムライ』を超える作品が、ついに誕生した。」(グラーベ さん 男性 30代)

「今までのドラマの概念を覆すストーリー展開、美術や画面構図、隅々まで計算されたセリフ選び。日本人の美的感覚の素晴らしさ、日本語の奥深さ。役者さん達の迫真の演技。今後、このドラマを超える存在に出会うのは難しいと感じる最高の作品です!」(まり さん 女性 40代)

「誰もが知る“徳川家康”をモデルとした主人公が、関ヶ原の戦いに向かっていく物語です。多くの争い、裏切り、出会い、死が彼を取り巻く中、彼は自らの策を着実に進めていきます。ハリウッドの予算や技術を存分に詰め込んで作られた時代劇は、歴史に残る傑作となること間違いなし!」(ミルジン さん 男性 20代)

「外から内、世界から日本を見つめ直す、まさに『黒船』時代劇。」(エビス さん 男性 30代)

「血で血を洗う戦国時代に生きるさん 女性達の覚悟に痺れる最高の時代劇です。」(えがちゃん さん 女性 30代)

「外国人からみたい日本ではなく、日本人から見た日本のとても良いところをギュッと詰め込んだ作品で、心が鷲掴みにされる事間違いなしです。」(こばち さん 40代)

「これを実現させた真田広之さんの努力たるや、大変なものだったと思います。 本当にすごいことを成し遂げられました。世界を変えてしまった。虎永様は日本を平和な国に変えましたが、真田さんは世界からの日本のイメージを変え、これから日本を題材にした作品の作り方自体も変えてしまわれた。 虎永様が奮闘する姿が真田さんと何度も重なりました。この作品が世界中で見られることがとても嬉しいです。今まで勘違いされていた日本のイメージがガラッと変わると思います。 そんなすごい瞬間に立ち会えるのが『SHOGUN 将軍』という作品だと思います。」(Yuka_Kuronekofilm さん 女性 40代)



歴史を変える瞬間を、今すぐその目で観よ。驚異的なスケールと臨場感に溢れ、観る者すべてを圧倒する戦国スペクタクル・ドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」はディズニープラスの「スター」で全話独占配信中。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン

The post first appeared on .