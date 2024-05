【モデルプレス=2024/05/01】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST(ビーファースト)とSTARSHIPエンターテインメントの6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)らが、8月17、18日に千葉県・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ、大阪府・万博記念公演にて行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」(以下、サマソニ)に出演することが決定。17日の大阪公演、18日の東京公演に出演する。

◆BE:FIRST・IVEら「SUMMER SONIC 2024」登場

◆「SUMMER SONIC 2024」出演アーティストラインナップ

今回、第4弾追加アーティストとして8組が発表。ジャンルを超えてマルチな才能でエンターテイメント界のトップに君臨し続ける世界的ポップ・アイコン、CHRISTINA AGUILERAが17年ぶりの来日でサマソニに初登場する。昨年から今年にかけて行われた自身初のアリーナ・ドームツアーは全国で約40万人を動員したBE:FIRST。この夏、さらに磨きのかかったパフォーマンスを披露予定。そして初出演となる第4世代K-POPガールズグループのIVEは現在自身初のワールドツアーを敢行中。日本オリジナル曲「Will」の配信が開始されるなど日本国内の人気も確かなものとしている彼女たちのパフォーマンスとは。さらにデビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成、多国籍9人で構成されているグローバルボーイズグループのZEROBASEONEも登場。8月17日の東京公演、18日の大阪公演にはTikTokのバイラル・ヒットからブレイク、カナダ・バンクーバー出身の注目の新世代本格派シンガーLAUREN SPENCER SMITHが出演する。また、8月17日の東京会場には“メイド姿で本気のロックサウンド”が魅力のBAND-MAIDが出演。その人気は国内のみにとどまらず2022年の全米ツアーは動員2万人超、世界各地でソールドアウト公演を記録しているガールズバンドがサマソニ東京会場を盛り上げる。8月18日の東京会場では日本語、韓国語、英語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガーであり、個性的なビジュアルや本人の活動からも注目を集め、日本のみならずアジアも巻き込んで同世代女性から絶大な支持を得ているちゃんみなの出演も決定。さらにアーティスト兼プロデューサーのZICOがプロデュースしていることで注目を集めている、6人組ボーイグループのBOYNEXTDOORがサマソニに初出演する。なお現在、2DAYチケット、各⽇の1DAYチケット、プラチナチケットが先着にて受付中。予定枚数に達し次第、売り切れ。詳しくはオフィシャルのチケットページに記載されている。(modelpress編集部)<8月17日:東京>MÅNESKINGLAY星野源LIL YACHTYMAJOR LAZERONEREPUBLICAKMUBAND-MAIDBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLEE YOUNGJILAUREN SPENCER SMITHMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVER…and more<8月18日:東京>CHRISTINA AGUILERABRING ME THE HORIZONAURORAGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZBABYMONSTERBOYNEXTDOORちゃんみなCreepy NutsHENRY MOODIE平井 ⼤⽺⽂学HOOBASTANKINIIVEJO1LOVEJOYNulbarichOLIVIA DEAN⽔曜⽇のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONE…and more<8月17日:大阪>CHRISTINA AGUILERABRING ME THE HORIZONAURORABE:FIRSTGRETA VAN FLEETPINKPANTHERESSAJR新しい学校のリーダーズATEEZCreepy NutsHENRY MOODIE平井 ⼤⽺⽂学HOOBASTANKINIIVEJO1LOVEJOYOLIVIA DEAN⽔曜⽇のカンパネラTYLAYVES TUMORZEROBASEONE…and more<8月18日:大阪>MÅNESKINLIL YACHTYONEREPUBLICPHOENIXUNDERWORLDVaundyBELLE & SEBASTIANBLEACHERSBRIGHTChilli Beans.imaseJON BATISTELAUFEYLAUREN SPENCER SMITHMADISON BEERNCT DREAMNOANOTHING BUT THIEVESSTEPHEN SANCHEZSUPER BEAVER…and more【Not Sponsored 記事】