HYDE、VAMPS、ASH DA HEROが所属するVAMPROSEが新たに海外アーティストの日本活動を支援するエージェントを設立した。Vamprose Management Agency(以下、VMA)は、アメリカのロックバンド“Softspoken”とエージェント契約を締結。同バンドの日本公式サイトを本日5月1日にオープンした。

◆Softspoken (ソフトスポークン) 画像

ソフトスポークンは米国オハイオ州のポストハードコアバンドだ。様々なジャンルを融合したダイナミックなサウンドは、繊細で攻撃的。メロディーとアンサンブルのキャッチーさに定評がある。メンバーの一人は日本留学経験を持ち、名古屋でのバンド活動経験もある親日バンドだとのこと。

VMAはソフトスポークンの日本オフィシャルサイトを本日5月1日に開設した。無料のメンバーシップに登録すると、5月10日(水)にリリース予定の新曲「I Against Me」がいち早く聴けるほか、バースデーメッセージの受信、限定グッズの販売、Q&A実施など、登録者のみアクセス可能なコンテンツが届けられる。

なお、ソフトスポークンは5月30日の東京・中野Moonstepを皮切りに6月2日の大阪・Studio246 JUSOまで、全4公演の初来日公演＜Softspoken JAPAN TOUR 2024＞を開催する予定だ。


■初来日公演＜Softspoken JAPAN TOUR 2024＞

5月30日(木)　東京・中野Moonstep
5月31日(金)　東京・初台WALL
6月01日(土)　愛知・名古屋 3STAR IMAIKE
6月02日(日)　大阪・Studio246 JUSO
（問）RNR TOUR：https://riffcult.net/2024/03/21/softspoken-japan-tour-2024/


関連リンク

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