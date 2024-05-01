VAMPROSEが新エージェント設立、米国ロックバンドSoftspokenと契約締結
HYDE、VAMPS、ASH DA HEROが所属するVAMPROSEが新たに海外アーティストの日本活動を支援するエージェントを設立した。Vamprose Management Agency(以下、VMA)は、アメリカのロックバンド“Softspoken”とエージェント契約を締結。同バンドの日本公式サイトを本日5月1日にオープンした。
◆Softspoken (ソフトスポークン) 画像
ソフトスポークンは米国オハイオ州のポストハードコアバンドだ。様々なジャンルを融合したダイナミックなサウンドは、繊細で攻撃的。メロディーとアンサンブルのキャッチーさに定評がある。メンバーの一人は日本留学経験を持ち、名古屋でのバンド活動経験もある親日バンドだとのこと。
なお、ソフトスポークンは5月30日の東京・中野Moonstepを皮切りに6月2日の大阪・Studio246 JUSOまで、全4公演の初来日公演＜Softspoken JAPAN TOUR 2024＞を開催する予定だ。
■初来日公演＜Softspoken JAPAN TOUR 2024＞
5月31日(金) 東京・初台WALL
6月01日(土) 愛知・名古屋 3STAR IMAIKE
6月02日(日) 大阪・Studio246 JUSO
（問）RNR TOUR：https://riffcult.net/2024/03/21/softspoken-japan-tour-2024/
関連リンク
◆Softspoken 海外オフィシャルサイト
◆Softspoken オフィシャルTwitter
◆Softspoken オフィシャルInstagram
◆Softspoken オフィシャルYouTubeチャンネル
◆VMA オフィシャルサイト
◆VMA オフィシャルTwitter
◆VMA オフィシャルInstagram
◆VMA オフィシャルONLINEストア