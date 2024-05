元TREASURE バン・イェダム、5月26日の日本公演が中止に「やむを得ない事情」

元TREASURE バン・イェダムの日本公演の中止が発表された。30日、バン・イェダムの公式X(旧Twitter)を通じて、5月26日に開催予定だった「ONLY ONE:‘It's YOU BANG YEDAM Fan Concert in Tokyo」の中止が発表された。GFエンターテインメントは、「2024年5月26日に予定されていた『ONLY ONE:‘It's YOU BANG YEDAM Fan Concert in Tokyo』の公演はやむを得ない事情により、中止となりました」とし「公演を待っていてくださった全ての皆さまにお詫び申し上げます」と謝罪した。

これに先立って、今年1月に開催予定だった「JAPAN THE 1st FANMEETING2024」が主催者の事情により、ファンミーティングからアルバムリリースイベントに内容を変更して実施された。その後、彼は4月3日と4日、KT Zepp Yokohamaにて日本ファンミーティング「BANG YEDAM The 1st Fan Meeting in JAPAN」を開催。自身の曲はもちろん、J-POPもカバーし、ファンを喜ばせた。