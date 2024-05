「Let it be」

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは、5月1日に投稿を更新。まさかの理由で試合が遅延していることを報告しました。同アカウントは「We are in a…bee delay? Bee for real(我々は... 蜂の遅延? マジでハチ)」とつづり、写真1枚と動画1本を載せています。ネットのワイヤー部分に蜂が群がっている写真です。かなり大量にいて“塊”になっていることが分かります。動画は、それのクローズアップでうごめく蜂がすさまじいです。

大谷翔平選手もスタメン

コメントでは、「Let it be(なるようになる)」「Bee-Careful(蜂に気を付けて)」「You gots to bee kidding me(冗談でしょ)」「Bee so forreal(本当にリアルな蜂だ)」「Don’t Worry. “Bee” Happy(心配しないで。 「ハチ」ハッピー)」と、特に「Bee(蜂)」に掛けた声が多く上がりました。同日、同チームはアリゾナ・ダイヤモンドバックスとの試合を予定していますが、現在は時間未定で遅延中です。大谷翔平選手もラインアップに名を連ねています。試合はいつ開始されるのか、要注目ですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)