2024年9月22日(日・祝)~10月6日(日)東京・天王洲 銀河劇場、ほか京都・名古屋・神奈川にて上演する、Broadway Musical『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』のメインビジュアルや公演情報の解禁、そして公演と連動したイベントの開催が決定した。

『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』は、世界中で最もチケットが取れないミュージカルと言われる「ハミルトン」を生んだブロ-ドウェイの異端児リン=マニュエル・ミランダの処女作であり、傑作と呼ばれている。ミランダ自身が出演した本国版は、2008年度トニー賞最優秀作品賞を含む4部門での受賞をはじめ、数々の演劇賞を受賞。21年には映画化もされ、ゴールデングローブ賞主演男優賞にもノミネート。ラップやサルサ、ヒップホップなどの楽曲が多数使用され、本作のアルバムは09年度グラミー賞最優秀ミュージカルアルバム賞も受賞するなど、まさに21世紀のミュージカル界に新風を巻き起こした作品だ。

2014年に、日本人では表現が難しいとされたラップ部分をKREVAが見事な日本語表現に替え、ヒップホップを本分とするDef TechのMicroをウスナビ役に迎え、日本人に届く日本語歌詞へ作り上げた日本版を上演。そして、7年後の21年の再演は、新キャストを迎え、緊急事態宣言で最後は公演中止を余儀なくされながらも、コロナ禍の日本を熱くさせた。

そして今回、日本版上陸10周年を迎える今秋、再び上演する。

(上段左から)Micro[Def Tech]、平間壮一、松下優也(下段左から)sara、豊原江理佳、有馬爽人

出演者は、Micro [Def Tech]・平間壮一(Wキャスト)、松下優也、sara、豊原江理佳、有馬爽人、エリアンナ、ダンドイ舞莉花、MARU、KAITA、戸井勝海、彩吹真央、田中利花ら。

この度、今にもそのキャッチーな音楽が聴こえてくるような鮮やかなビジュアルが完成。

さらに3度目の上演にあたり、「ミュージカルは敷居が高い」と思っている方にも、そして作品の持つ陽気なパワーを一足先に届けるため、本公演をより一層楽しみにしてもらう意味でも、上演に先駆けて、『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』の雰囲気を体感し、1990年代のクラブカルチャーを存分に味わうことのできるスペシャルイベント、“Flexin’ on the floor”の開催が決定。「スペシャルイベント(15時30分開演)」はイベント用にアレンジした楽曲披露やパフォーマンス、「アフターパーティー(19時開演)」は本作にも出演するダンサーKAITAプロデュースによるダンスショーケースと、盛りだくさんな内容でおくる。