【Get Ready for 豪鬼!】5月1日16時 開始予定

カプコンはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」にて、5月1日16時よりイベント「Get Ready for 豪鬼!」を実施する。

今回のイベントは5月22日の追加キャラクター「豪鬼」配信を記念したもの。「バトルハブ」内でイベント「GIANT ATTACK」を実施し、「豪鬼」モチーフのアバター装備が手に入る。

「豪鬼」は「拳を極めし者」を名乗る格闘家。隠しボス的な存在として扱われることの多いキャラクターで、強い格闘家を探してさまよっている。「スト6」ではトレードマークでもあった赤い髪が白髪に変わり、年月の経過を感じさせる。

