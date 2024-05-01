VMAが米ロックバンド“Softspoken”とエージェント契約締結
海外アーティストの日本での活動を支援する”Vamprose Management Agency”（VMA）が、アメリカ・オハイオ州のロックバンド、Softspoken（ソフトスポークン）とエージェント契約を締結し、日本での活動をサポートしていくことを発表した。
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VMAはバンドの日本語公式サイトを5月1日（水）にオープン。無料のメンバーシップに登録すると、５月10日（水）にリリース予定の新曲「I Against Me」がいち早く聞ける他、バースデーメッセージの受信、限定グッズの販売、Q&A実施など登録者のみアクセス可能なコンテンツを予定している。
Softspokenはダイナミックスなサウンドに様々なジャンルを融合し、かつ楽器とボーカルのキャッチーさ、そして繊細でかつアグレッシブなサウンドに定評がある。またメンバーの一人は日本での留学経験もあり日本語が堪能で、名古屋でのバンド活動経験もある親日バンド。バンドは今月末より初来日公演が決まっている。
＜ライブ情報＞
Softspoken JAPAN TOUR 2024
5月30日（木）東京 中野Moonstep
5月31日（金）東京 初台WALL
6月1日（土）名古屋 3STAR IMAIKE
6月2日（日）大阪 Studio246 JUSO
詳細・問い合わせ RNR TOUR：https://riffcult.net/2024/03/21/softspoken-japan-tour-2024/
日本公式Website：https://softspoken.bitfan.id/
海外公式Website：https://softspokenmusic.com/
X：https://twitter.com/softspokenband
Instagram：https://www.instagram.com/softspokenmusic
Facebook：https://www.facebook.com/softspokenmusic
TikTok：https://www.tiktok.com/@softspokenband
YouTube：https://www.youtube.com/@softspokenmusic
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VMAはバンドの日本語公式サイトを5月1日（水）にオープン。無料のメンバーシップに登録すると、５月10日（水）にリリース予定の新曲「I Against Me」がいち早く聞ける他、バースデーメッセージの受信、限定グッズの販売、Q&A実施など登録者のみアクセス可能なコンテンツを予定している。
＜ライブ情報＞
Softspoken JAPAN TOUR 2024
5月30日（木）東京 中野Moonstep
5月31日（金）東京 初台WALL
6月1日（土）名古屋 3STAR IMAIKE
6月2日（日）大阪 Studio246 JUSO
詳細・問い合わせ RNR TOUR：https://riffcult.net/2024/03/21/softspoken-japan-tour-2024/
日本公式Website：https://softspoken.bitfan.id/
海外公式Website：https://softspokenmusic.com/
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