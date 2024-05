令和のグルメ王、浜崎龍が注目！ 金沢で出会った、常温ミルクティーの新しい魅力

令和のグルメ王、浜崎龍さんが「わざわざ行く価値あり!」と太鼓判を押す石川県のレストランを紹介します。

〈遠くても食べたい味〉

年間の外食は1,500軒以上! 令和のグルメ王、浜崎龍がわざわざ旅をしてでも行く価値があるお店を紹介します。今回は、石川県金沢のロイヤルミルクティーとスパイスカレーを楽しめる店「飄逸(旧:スパイス食堂飄逸)」です。

教えてくれる人

浜崎龍

グルメメディア「TERIYAKI」や国内最大規模のグルメオンラインサロン「TERIYAKI美食倶楽部」の運営を行う、テリヤキ株式会社の代表を務める。大学生時代から幅広く食べ歩きを行い、ラーメンから高級フレンチまで年間1,500軒以上も飲食店を巡り歩く。ジャンル問わず、日頃全国の「おいしい」を求めており、北海道の端から沖縄、はたまた世界中まで飛び回る。レストランとのイベント企画も手がけ、飲食に対する新たな可能性を日夜見いだす。メディア掲載、マガジンハウス「Hanako」など。

飄逸

金沢の繁華街からは離れたエリアにある

石川県金沢市中村町にある「飄逸」は、2018年7月にスパイスカレーの専門店としてオープンしました。

基本的にカレーは1種類

東京から移転してきたこのお店は、独自のブレンドスパイスを使った奥深い味わいのカレーで知られています。カレーももちろんおいしいのですが、私が訪れた際に特に印象に残ったのは、常温で提供されるミルクティーでした。

ロイヤルミルクティー推しのメニュー

飄逸では、常温で提供されるクラシックミルクティーから季節限定のフレーバーまで、多様なミルクティーを楽しむことができます。その中でも特に興味を引かれたのが、メニューに記載されていた「ミルクティー」の文字です。

ロイヤルミルクティーは茶葉を選ぶと100円アップする

常温で提供されるミルクティーは、クリーミーで柔らかな味わいで、ほんのりと甘く、素敵な香りを感じられます。常温であることで、紅茶本来の繊細な風味を堪能することができました。 また、常温のミルクティーとスパイスカレーの意外な相性の良さにも気づきました。ミルクティーのまろやかさが、スパイスの風味を引き立て、カレーをより一層おいしく感じさせてくれるのです。

ロイヤルミルクティー 750円

店主に話を聞くと、常温のミルクティーへのこだわりが伝わってきました。常温で提供することで、ミルクティー本来の味わいを楽しんでもらいたいという思いがあるそうです。 同店で出会った常温ミルクティーは、新たな魅力を教えてくれました。スパイスカレーとの組み合わせが秀逸なだけでなく、ミルクティー単体でも非常に楽しめる奥深さがあります。

「飄逸」の意味が記された看板

金沢を訪れた際は、ぜひ飄逸へ足を運んでみてください。スパイスカレーももちろん絶品ですが、常温ミルクティーの魅力にも触れていただきたいです。きっと、ミルクティーの新たな可能性を発見できるはずです。

こちらは氷入りの「アイスロイヤルミルクティー」

<店舗情報>◆スパイス食堂飄逸住所 : 石川県金沢市中村町24-16TEL : 090-2455-3137

写真:浜崎龍

文:浜崎龍、食べログマガジン編集部

