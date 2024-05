〈食べログ3.5以下のうまい店〉唐揚げ専門家が推す！ 別格のガリジュワ食感がすごいヤンニョムチキン

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はからあげマニアの有野いくさんがおすすめする、東新宿の韓国チキンのお店です。

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は有野いくさんがおすすめする、東新宿の韓国フライドチキンのお店をご紹介します。

教えてくれる人

有野いく

3,500店舗以上の唐揚げを食べ、毎日健康唐揚げ生活。唐揚げ大好きで、専門家としてのメディア出演多数。著書に「唐揚道」(ぶんか社)がある。

韓国で30年以上続く老舗フライドチキンの味が楽しめる、東新宿「kayaチキン」

有野さん

通うきっかけは友人からのおすすめでした。知る人ぞ知るお店で、タイミングが良ければ並ばずに入れるところがうれしいです。店員さんが気さくで接しやすくて楽しい。トリあえず行ってみて!

東京メトロ東新宿駅から、大久保通りをJR新大久保駅方面へ歩いて2分ほど。雑居ビルの2階に「kayaチキン(ガヤチキン)」と掲げられた韓国フライドチキンのお店がある。

テーブル席と座敷が広がる店内

同店を営むのは韓国人のキム・サンスウさん。若い頃に日本へ交換留学した経験があり、韓国での会社員時代も日系企業に勤めるなど、日本との関わりがあった。そんなキムさんが会社員を退職後、一念発起し飲食の道へ。キムさんの地元である韓国中西部のテジョン近郊で30年以上続く老舗フライドチキン店「kaya」で修業を積み、2010年に日本へその味を持ってきたのが「kayaチキン」だ。

鹿児島県産の若鶏を使用! 注文を受けてから揚げるでき立てフライドチキン

「フライドチキン」(半羽1,750円)

有野さん

新大久保はチキン激戦区。そんな中で鶏肉へのこだわりの強さはナンバーワンでは……? みずみずしくてふっくらジューシー! アゲーッ!

看板メニューのフライドチキンは、注文を受けてから揚げ始めるのが特長だ。そして、鹿児島県産の若鶏を使用している。しっかりと下味を染み込ませる韓国のフライドチキンは、味が染み込みやすい1羽1キログラム程度の若鶏を使うことが重要なのだという。この若鶏以外の調味料や衣は全て、韓国の「kaya」から直送している。

冷凍ではなく生で仕入れた丸鶏を独自に捌き、下味用の専用ダレで24時間以上漬け込む。その後鶏肉を打ち粉でコーティングしてから、天ぷら粉やとうもろこし粉など3種類以上の粉がブレンドされたオリジナルの衣をまぶす。180℃のサラダ油で8〜10分ほどじっくりと揚げたら完成だ。

揚げたての食感が最高

一皿でさまざまな鶏の部位を味わえるフライドチキンは、骨に響くほどガリッとクリスピーな食感が心地よい。鶏肉自体はしっとりジューシーで、本場韓国仕込み、大人向けのフライドチキンとあり、日本で親しまれているフライドチキンよりも唐辛子やブラックペッパーのスパイシーさを感じる。

焼き塩とハニーマスタードはお好みで

フライドチキンを食べ進めたら、無料で頼めるハニーマスタードと焼き塩をもらい、味変するのがおすすめだ。どちらも韓国から直送しているフライドチキン専用の調味料だという。韓国人の「フライドチキンをおいしく食べよう!」という並々ならぬ情熱に感服してしまう。焼き塩は香ばしく角が取れたしょっぱさで、ハニーマスタードはクリーミーな甘さがしっかり感じられ、甘じょっぱい味がクセになる。

トマトソースやハチミツを隠し味に使った「ヤンニョムチキン」

「ヤンニョムチキン」(半羽1,900円)

そんなこだわりのフライドチキンをアレンジしたのが、有野さんもおすすめする「ヤンニョムチキン」だ。揚げたてのフライドチキンを、コチュジャンやトマトソース、ハチミツなどさまざまな調味料を混ぜ合わせた韓国直送の特製ヤンニョムソースで和えている。

有野さん

衣がザックザクで、ダマになった部分が弾けるほどクリスピーな食感がたまりません。甘辛タレがしっかり絡んで、やわらかいお肉との相性抜群。手が止まらなくなります。トリ乱さないように注意。

作り置きではなくこちらもでき立てが提供されるため、ヤンニョムソースで衣がふやけることなく、ザクザクと香ばしい食感はそのままだ。本場韓国よりも少し甘めだというヤンニョムソースの甘辛しょっぱい味わいに、トッピングされたクラッシュピーナッツの香ばしいうまみがアクセントになり、衣だけでもツマミになるほどおいしい。

有野さん

まずは見た目、次に香りを楽しみます。一口目はやけどしないように様子を見ながら。骨の周りはうまみ成分が多いので、特にしっかりと味わいます。

キャベツの千切りサラダと大根の酢漬け

ちなみに各種フライドチキンには、大根の酢漬けとキャベツの千切りサラダがついてくる。大根の酢漬けは焼肉の時にキムチを食べるように、フライドチキンの良いお供として活躍するはずだ。

「ニンニク醤油チキン」とキンキンに冷えたビールで最高の“チメク”を決め込む

「醤油ニンニクチキン」(16P 2,880円)

有野さん

あまりにおいしすぎてウットリ。ニンニク醤油の香りが食欲をそそります。白米にもお酒にもぴったりの濃いめの味付け。

有野さんがもう一つおすすめするのが「醤油ニンニクチキン」だ。こちらは国産若鶏の手羽先のみを使用。スパイス不使用で、衣もフライドチキンとは異なりきめの細かい特殊なブレンド粉を使いサラダ油で揚げ、仕上げに特製の醤油ニンニクダレを刷毛で塗っている。辛さがないため子どもや辛いものが苦手な人でも食べやすく、とはいえしっかりフライドチキンを食べる満足感がある一品だ。

「醤油ニンニクチキン」は食べ進めたら、韓国ブランド「Ottogi」のブラックペッパーをふりかけてスパイシーに楽しんでほしい。力強い辛さと香り高さがより食欲をそそり、生ビールをグビグビ流し込みたくなるはずだ。

「kayaチキン」はジョッキグラスをキンキンに冷凍庫で冷やし、ビールサーバーの管理も徹底されているなど、生ビールのおいしさにも定評がある。ちなみに銘柄はアサヒスーパードライだ。

本場韓国では、チキンとビール(韓国語で「メクチュ」)を一緒に楽しむ“チメク”という文化があるが、「kayaチキン」は日本ではかなりレベルの高い“チメク”が叶う店だ。本場仕込みの揚げたてフライドチキンと、キンキンに冷えた生ビールで、最高の“チメク”時間を楽しんでみてほしい。

<店舗情報>◆kayaチキン住所 : 東京都新宿区大久保1-4-20 グロウハイム 2FTEL : 03-3200-7108

※価格は税込。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

