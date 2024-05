◆NEXZ、グローバルデビュー決定

【モデルプレス=2024/05/01】NiziU(ニジュー)を輩出したソニーミュージックとJYPの共同事業『Nizi Project』(ニジプロジェクト)のオーディション「Nizi Project Season 2 Global Boys Audition」から誕生した7人組ボーイズグループ・NEXZ(ネクスジ)が5月20日、グローバルデビューすることが決定した。2023年12月18日、オーディションのファイナルステージで披露したJ.Y. Park氏作詞・作曲の「Miracle」をプレリリース楽曲として配信すると、各音楽配信サイトで1位を獲得、さらにiTunesで同時配信した「Miracle(Korean Ver.)」は、K-POPジャンルで首位となり、日韓楽曲共に1位の快挙を成し遂げた。

◆NEXZ、Stray Kidsに続くJYPボーイズグループ

また、楽曲配信と同タイミングに公開された「Miracle」Performance Videoも、公開6日でYouTube再生回数1000万回超え、現在既に1700万回再生を突破。さらにデビュー前にして、日常の水分補給飲料アクエリアスとの大型プロジェクトを発表し、新人アーティストらしからぬビッグニュースで世間を驚かせた。4月からは、Mnet制作の単独リアリティ番組『デビュー準備クラス<CLUB NEXZ>』が放送・配信(日本では、毎週日曜 0:00〜Leminoにて日本語字幕付き最速・独占配信中)されている。本日公開されたトレーラー映像をきっかけにオウンドメディアから一斉発信された情報によると、NEXZは来たる5月20日グローバルデビューをする。彼等が所属するJYPは、2PM・TWICE・Stray Kids・NiziUといった数々のスターを輩出して来た実績を持つ韓国芸能事務所だが、そのJYPが生み出すボーイズグループとしては、Stray Kids以来約6年ぶりの誕生となる。昨年、放送された「Nizi Project Season 2」完結から約5カ月、JYPが総力を挙げて送り出す久方ぶりのボーイズグループとあって期待が寄せられている。5月1日公開されたトレーラー映像では、NEXZの多彩な魅力と個性で「HOW TO」が披露され、ヴェールを脱いだ韓国リリース作品『Ride the Vibe』への期待値も高まる。YU(ユウ)の「EAT」を皮切りに、TOMOYA(トモヤ)「MOVE BODY」、HARU(ハル)「BE LIKE KIDS」、SO GEON(ソ ゴン)「GET HOOKED ON」、SEITA(セイタ)「LOVE」、HYUI(ヒュイ)「CLEAN」、YUKI(ユウキ)「SLEEP DEEP」まで、これら全てのテーマをキーワード「Vibe」が集約、韓国リリース作品『Ride the Vibe』の持つ特別な音楽性の鮮やかさを見事に表現している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】