スターバックスから、2024年5月8日(水)より「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」が登場!

ストロベリーの甘酸っぱさと果実感にミルクのコクが合わさった人気のビバレッジが2024年も販売されます☆

スターバックス「スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)」

価格:テイクアウト 668円(税込)、イートイン 680円(税込)

発売日:2024年5月8日(水)〜9月3日(火)予定 ※スターバックス リワード会員限定で5月7日(火)より先行販売

サイズ: Tallのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

イギリスでは、ストロベリーはウィンブルドンの名物として人々に知られ、クリームをかけた「ストロベリー&クリーム」を手にテニス観戦を楽しむのが、夏の風物詩と言われています。

その光景に着目し2003年、イギリスのスターバックスのバリスタによって開発されたのが「ストロベリー クリーム フラペチーノ」です。

それ以来、ストロベリーテイストのフラペチーノは、過去に何度も販売され、長く愛されているフレーバーとなりました。

そんな「ストロベリー クリーム フラペチーノ」が、2024年も期間限定でスターバックスに登場!

スターバックスオリジナルのストロベリーソースとミルク、そしてホイップクリームをトッピングしたフラペチーノ。

ストロベリーソースの頬がキュッとなるような甘酸っぱさと果実感、ミルク感、そして滑らかなホイップクリームのコクが混ざり合います。

真っ赤なストロベリーソースとミルクベースの華やかなコントラストは、見た目だけでなく飲む度に違った味わいの印象を与えてくれます。

みずみずしいストロベリーを心行くまで堪能できる、初夏にぴったりな一杯です。

甘酸っぱいストロベリーソースと、ミルクのコクが合わさった人気のフラペチーノが登場。

スターバックスの「スターバックス ストロベリー フラペチーノ(R)」は、2024年5月8日(水)より全国のスターバックス店舗にて発売です☆

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

