¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë·ã¿Ì¡¡¼çË¤¥È¥é¥¦¥È¤¬º¸¥Ò¥¶¼ê½Ñ¤ÇÎ¥Ã¦¤â¥·¡¼¥º¥óÃæÉüµ¢¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬º¸¥Ò¥¶¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¡¢£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µ·î£±Æü¡Ë¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö²ù¤·¤¤¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤ò£´¤Ç»ß¤á¤¿£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤Î£·²ó¤ËÅê¼ê¤ÎË½Åê¤ÇÆóÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤¹¤ë·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£³²ó¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÕÃæÄË¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£³£°Æü¤Ë£Í£Ò£É¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£³ÅÙ£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ïº¸¼ê¼ó¤Î¹üÀÞ¤Î¤¿¤á£¸£²»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£²£±Ç¯¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£³£¶»î¹ç¡££±£¹Ç¯¤òºÇ¸å¡Ê£±£³£´»î¹ç¡Ë¤Ë£±£³£°»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤µ¤ì¤ë¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£