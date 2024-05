サンリオから、2000年以降にデビューしたキャラクターにフィーチャーしたグッズシリーズ「注目!2000年代デビューキャラクターシリーズ」が登場!

2000年以降も「シナモロール」や「クロミ」をはじめ、「ぐでたま」や「KIRIMIちゃん.」、最近では「はなまるおばけ」など多彩なキャラクターがサンリオからデビューしています。

このシリーズでは、2000年以降にデビューした18キャラクターのマスコットホルダー、アクリルスタンド、ステッカーセットがラインナップされています。

サンリオ「注目!2000年代デビューキャラクターシリーズ」

発売日・販売店舗:

サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか(一部取り扱いのない店舗もあります)発売日:2024年5月9日(木)販売個数制限:2024年5月9日(木)〜5月15日(水)は、1人につき各アイテム各キャラクター2個まで(シークレットアクリルスタンドは各8個まで、シークレットステッカーセットは各9個まで)の販売となります・複数人分まとめてのお会計や並び直しは遠慮ください・5月9日(木)〜5月15日(水)までは店頭並びに電話での取り置きはできません・在庫についての問合せに関しては状況により対応できない場合があります・状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショップ発売日:2024年5月9日(木) 10:00〜販売個数制限:2024年5月9日(木)〜5月15日(水)までは、1人につき各アイテム各キャラクター2個まで(シークレットアクリルスタンドは各8個まで、シークレットステッカーセットは各9個まで)の販売となります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります

サンリオから、2000年以降にデビューしたキャラクターにフィーチャーしたグッズシリーズ「注目!2000年代デビューキャラクターシリーズ」が登場。

2000年以降も「シナモロール」や「クロミ」をはじめ、「ぐでたま」や「KIRIMI ちゃん.」、最近では「はなまるおばけ」など多彩なキャラクターがサンリオからデビューしています。

今回は2000年以降にデビューした中から18キャラクターをピックアップ。

グッズのラインナップは、マスコットホルダー、アクリルスタンド、ステッカーセットの3種類です。

それぞれのキャラクターをずっと応援している方はもちろん、デビュー当時にキャラクターに触れていた方や初めて出会う方も楽しめるようなグッズが用意されています。

個性豊かな2000年代デビューキャラクターをもっと好きになれるグッズシリーズで昔からの推しや新たな推しを探してみるのもおすすめです☆

マスコットホルダー(8種)

価格:各1,892円(税込)

キャラクターラインナップ:チャーミーキティ、ジュエルペット(ルビー)、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼん、リトルフォレストフェロォ(めろぉ)、まるもふびより(もっぷ)、がおぱわるぅ、ぺたぺたみにりあん(ぱお)

全8種のマスコットホルダーには「チャーミーキティ」「ジュエルペット(ルビー)」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」「リトルフォレストフェロォ(めろぉ)」「まるもふびより(もっぷ)」「がおぱわるぅ」「ぺたぺたみにりあん(ぱお)」が登場。

存在感抜群のサイズなので、カバンなどに付けて一緒にお出かけを楽しめます。

マスコットホルダー(2種)

価格:2,497円(税込)

キャラクターラインナップ:シュガーバニーズ、ルロロマニック

こちらは「シュガーバニーズ」と「ルロロマニック」のマスコットホルダー。

「しろうさ」と「くろうさ」、「ベリー」と「チェリー」の2個1セットになっています。

シークレットアクリルスタンドA(8種)

価格:594円(税込)

キャラクターラインナップ:ウサハナ、ぼんぼんりぼん、シュガーバニーズ、ルロロマニック、ウィッシュミーメル、ジュエルペット、チャーミーキティ、こぎみゅん

何が出るかお楽しみのシークレットアクリルスタンド。

パターンAには「ウサハナ」「ぼんぼんりぼん」「シュガーバニーズ」「ルロロマニック」「ウィッシュミーメル」「ジュエルペット」「チャーミーキティ」「こぎみゅん」の8キャラクターが登場。

アクリルスタンドには、キャラクター紹介のシートも付いています。

シークレットアクリルスタンドB(8種)

価格:594円(税込)

キャラクターラインナップ:KIRIMIちゃん.、歯ぐるまんすたいる、はなまるおばけ、まるもふびより、ぐでたま、ぺたぺたみにりあん、リトルフォレストフェロォ、がおぱわるぅ

「KIRIMIちゃん.」「歯ぐるまんすたいる」「はなまるおばけ」「まるもふびより」「ぐでたま」「ぺたぺたみにりあん」「リトルフォレストフェロォ」「がおぱわるぅ」の8キャラクターをラインナップした「シークレットアクリルスタンドB」

アクリルスタンドとして飾ることのほか、アクリルキーホルダーとして持ち歩きもできる仕様です。

シークレットステッカーセットA(9種)

価格:各594円(税込)

キャラクターラインナップ:シナモロール、ウサハナ、ルロロマニック、シュガーバニーズ、ジュエルペット、チャーミーキティ、ぼんぼんりぼん、ウィッシュミーメル、こぎみゅん

キャラクター形ステッカーと、キャラクターのプロフィールを掲載したカード形ステッカー、ジッパーバッグのセット。

「シナモロール」や「チャーミーキティ」「こぎみゅん」など、それぞれのキャラクターの魅力が詰まったステッカーは4枚入っています。

※中身は選べません

シークレットステッカーセットB(9種)

価格:各594円(税込)

キャラクターラインナップ:クロミ、ぐでたま、リトルフォレストフェロォ、KIRIMIちゃん.、ぺたぺたみにりあん、まるもふびより、がおぱわるぅ、はなまるおばけ、歯ぐるまんすたいる

4種のキャラクター形ステッカー、キャラクターのプロフィールが書かれたカード形ステッカー、ジッパーケースがセットになったシークレットステッカー。

パターンBは、「クロミ」「ぐでたま」「リトルフォレストフェロォ」「KIRIMIちゃん.」「ぺたぺたみにりあん」「まるもふびより」「がおぱわるぅ」「はなまるおばけ」「歯ぐるまんすたいる」の9キャラクターのデザインが用意されています。

サンリオショップでARフォトフレームプレゼント

実施店舗:サンリオ直営店および百貨店のサンリオコーナー

※一部実施のない店舗があります

※サンリオオンラインショップでは取り扱いがありません

実施期間:2024年5月9日(木)〜5月26日(日)閉店時まで

「注目!2000年代デビューキャラクターシリーズ」発売にあわせて、サンリオショップ店頭にて限定ARフォトフレームをプレゼント!

店内に掲示されている「2000年代デビュー!!サンリオキャラクターARフォトフレームプレゼント!」のPOPにある二次元バーコードをスマートフォンのカメラで読み取ると、全18キャラクターの中からランダムに1キャラクターのARフォトフレームが表示されます。

POPは全部で2種類あり、それぞれ表示されるキャラクターが異なります。

2000年代にデビューしたサンリオキャラクターから18キャラクターが大集合したグッズシリーズ。

2024年5月9日(木)より発売されるサンリオのグッズシリーズ「注目!2000年代デビューキャラクターシリーズ」の紹介でした☆

©’24 SANRIO ©’24 SANRIO/SEGA FAVE CHOCOLATE S/D·G 著作 (株)サンリオ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シナモロールやクロミ、はなまるおばけたちのグッズコレクション!サンリオ「注目!2000年代デビューキャラクターシリーズ」 appeared first on Dtimes.