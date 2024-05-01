【「私の推しは悪役令嬢。」Blu-ray BOX【初回限定版】】発売日：2月14日標準価格：35,200円セール価格：28,186円

Amazonは、キングレコードから発売中のBlu-ray「『私の推しは悪役令嬢。』Blu-ray BOX【初回限定版】」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から20%オフの28,186円。

本商品は、2023年10月より放送されたアニメ「私の推しは悪役令嬢。」全12話を収録したBlu-ray BOX。オリジナルサウンドトラックや特製ブックレットのほか、映像特典なども付属する。

「『私の推しは悪役令嬢。』Blu-ray BOX【初回限定版】」

【仕様】

・DISC3枚組（Blu-ray2枚組+CD1枚）

・原作イラスト・花ヶ田氏描き下ろし三方背BOX

・アニメ描き下ろしインナージャケット

【収録話数】

第1話～第12話

【封入特典】

・特製ブックレット（原作・いのり。氏書き下ろし小説、コミカライズ担当・青乃下氏描き下ろしイラスト＆マンガなど）

【特典CD】

・オリジナルサウンドトラック（音楽：朝倉紀行氏・兎と馬氏）

【特典映像】

・ノンクレジットOP/ED

・PV＆TV-SPOT集

(C)いのり。・愛中出版・一迅社／わたおし製作委員会