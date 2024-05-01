アニメ「私の推しは悪役令嬢。」全12話を収録したBlu-ray BOXがAmazonにて20%オフで販売中！
【「私の推しは悪役令嬢。」Blu-ray BOX【初回限定版】】
発売日：2月14日
標準価格：35,200円
セール価格：28,186円
【仕様】
【収録話数】
【封入特典】
【特典CD】
【特典映像】
発売日：2月14日
標準価格：35,200円
セール価格：28,186円
Amazonは、キングレコードから発売中のBlu-ray「『私の推しは悪役令嬢。』Blu-ray BOX【初回限定版】」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から20%オフの28,186円。
本商品は、2023年10月より放送されたアニメ「私の推しは悪役令嬢。」全12話を収録したBlu-ray BOX。オリジナルサウンドトラックや特製ブックレットのほか、映像特典なども付属する。
「『私の推しは悪役令嬢。』Blu-ray BOX【初回限定版】」
【仕様】
・DISC3枚組（Blu-ray2枚組+CD1枚）
・原作イラスト・花ヶ田氏描き下ろし三方背BOX
・アニメ描き下ろしインナージャケット
【収録話数】
第1話～第12話
【封入特典】
・特製ブックレット（原作・いのり。氏書き下ろし小説、コミカライズ担当・青乃下氏描き下ろしイラスト＆マンガなど）
【特典CD】
・オリジナルサウンドトラック（音楽：朝倉紀行氏・兎と馬氏）
【特典映像】
・ノンクレジットOP/ED
・PV＆TV-SPOT集
(C)いのり。・愛中出版・一迅社／わたおし製作委員会