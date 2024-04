世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」で親子来店キャンペーンを実施!

親子でご来店すると、記念撮影した写真と20%OFFクーポン券が入ったフライデーズ母の日オリジナルカードが貰えるキャンペーンです。

TGIフライデーズ 母の日限定 親子で来店キャンペーン

開催期間:2024年5月7日(火)から2024年5月12日(日)

場所:全12店舗

渋谷神南店(東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2)原宿店(東京都渋谷区神宮前6-3-2)池袋店(東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階)上野中央通り店(東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F)町田店(東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2)東京ドームシティ店(東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F)お台場アクアシティ店(東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F)有明ガーデン店(東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F)イクスピアリ店(千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ)横浜西口店(神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F)MM21クロスゲート店 みなとみらい (神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F)名古屋久屋大通店(愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4)

「TGIフライデーズ」は世界55か国で850店舗以上ある世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。

アメリカそのもののボリュームが魅力の料理やダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスが楽しめることで人気です。

そんな「TGIフライデーズ」では、期間中、すべてのお母さんが特別な一日を楽める、HAPPY MOTHER’S DAYの装飾で店内が飾られます。

子供から母親への感謝の気持ちを伝える素敵な時間を店内で過ごすことが出来ます☆

Happy Mother’s Day カード 2種類

アメリカンでPOPな柄が目を引くデザイン。

良い日になりますようにと願いを込めたメッセージ付き。

Happy Mother’s Day 20%OFF クーポン

20%OFFでお食事を楽しながら、母の日のお祝いが出来ます☆

母の日のお祝いができる、親子で来店キャンペーンは2024年5月7日(火)から2024年5月12日(日)「TGI フライデーズ」全12店舗で実施されます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 親子来店で20%OFFクーポン券が貰える!TGIフライデーズ 母の日キャンペーン appeared first on Dtimes.