４月３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．９３ドル（－０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３０２．９ドル（－５４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３９．１セント（－９８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．００セント（－５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４５．５０セント（－１５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．４６（－３．８４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．９３ドル（－０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３０２．９ドル（－５４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３９．１セント（－９８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．００セント（－５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４５．５０セント（－１５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．４６（－３．８４）
出所：MINKABU PRESS