・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．９３ドル（－０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３０２．９ドル（－５４．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６３９．１セント（－９８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８５．００セント（－５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３９．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１４５．５０セント（－１５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９１．４６（－３．８４）

出所：MINKABU PRESS