【NZ】

雇用統計（2024年 第1四半期）07:45

予想 4.1% 前回 4.0%（失業率)

予想 0.4% 前回 0.4%（雇用者数増減（前期比）)

予想 1.7% 前回 2.4%（雇用者数増減（前年比）)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（4月）15:00

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 1.6%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30

予想 N/A 前回 48.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00

予想 N/A 前回 -2.7%（前週比)



ADP雇用者数（4月）21:15

予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45

予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI・確報値)



建設支出（3月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)



JOLTS求人件数（3月）23:00

予想 868.0万人 前回 875.6万人（JOLTS求人件数)



ISM製造業景気指数（4月）23:00

予想 50.1 前回 50.3（ISM製造業景気指数)



FRB政策金利(FOMC)（5月）2日03:00

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)



※予定は変更することがあります

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