本日の予定【経済指標】
【NZ】
雇用統計（2024年 第1四半期）07:45
予想 4.1% 前回 4.0%（失業率)
予想 0.4% 前回 0.4%（雇用者数増減（前期比）)
予想 1.7% 前回 2.4%（雇用者数増減（前年比）)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（4月）15:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 N/A 前回 48.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00
予想 N/A 前回 -2.7%（前週比)
ADP雇用者数（4月）21:15
予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI・確報値)
建設支出（3月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
JOLTS求人件数（3月）23:00
予想 868.0万人 前回 875.6万人（JOLTS求人件数)
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 50.1 前回 50.3（ISM製造業景気指数)
FRB政策金利(FOMC)（5月）2日03:00
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
※予定は変更することがあります
雇用統計（2024年 第1四半期）07:45
予想 4.1% 前回 4.0%（失業率)
予想 0.4% 前回 0.4%（雇用者数増減（前期比）)
予想 1.7% 前回 2.4%（雇用者数増減（前年比）)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（4月）15:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.6%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）17:30
予想 N/A 前回 48.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/20 - 04/26）20:00
予想 N/A 前回 -2.7%（前週比)
ADP雇用者数（4月）21:15
予想 18.0万人 前回 18.4万人（前月比)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月）22:45
予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI・確報値)
建設支出（3月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
JOLTS求人件数（3月）23:00
予想 868.0万人 前回 875.6万人（JOLTS求人件数)
ISM製造業景気指数（4月）23:00
予想 50.1 前回 50.3（ISM製造業景気指数)
FRB政策金利(FOMC)（5月）2日03:00
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
※予定は変更することがあります