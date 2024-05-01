トップ3はAirPods独占も5位以下は多彩な顔触れ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/5/1
「BCNランキング」2024年4月15日から21日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
9位 ambie sound earcuffs BLACK
AM-TW01 BLACK（ambie）
10位 Redmi Buds 5 Pro Midnight Black
M2317E1 Midnight Black（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 ambie sound earcuffs WHITE
AM-TW01 WHITE（ambie）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
9位 ambie sound earcuffs BLACK
AM-TW01 BLACK（ambie）
10位 Redmi Buds 5 Pro Midnight Black
M2317E1 Midnight Black（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。