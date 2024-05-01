日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円安の3万8090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41902.15円 ボリンジャーバンド3σ
40909.16円 ボリンジャーバンド2σ
39916.18円 ボリンジャーバンド1σ
39490.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38923.20円 25日移動平均
38740.00円 一目均衡表・基準線
38405.66円 30日日経平均株価現物終値
38240.93円 75日移動平均
38102.00円 5日移動平均
38090.00円 1日夜間取引終値
37930.22円 ボリンジャーバンド-1σ
37730.00円 一目均衡表・転換線
37250.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36937.24円 ボリンジャーバンド2σ
35944.25円 ボリンジャーバンド3σ
34649.80円 200日移動平均
株探ニュース
41902.15円 ボリンジャーバンド3σ
40909.16円 ボリンジャーバンド2σ
39916.18円 ボリンジャーバンド1σ
39490.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38923.20円 25日移動平均
38740.00円 一目均衡表・基準線
38405.66円 30日日経平均株価現物終値
38240.93円 75日移動平均
38102.00円 5日移動平均
38090.00円 1日夜間取引終値
37930.22円 ボリンジャーバンド-1σ
37730.00円 一目均衡表・転換線
37250.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36937.24円 ボリンジャーバンド2σ
35944.25円 ボリンジャーバンド3σ
34649.80円 200日移動平均
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