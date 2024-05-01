　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円安の3万8090円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41902.15円　　ボリンジャーバンド3σ
40909.16円　　ボリンジャーバンド2σ
39916.18円　　ボリンジャーバンド1σ
39490.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38923.20円　　25日移動平均
38740.00円　　一目均衡表・基準線
38405.66円　　30日日経平均株価現物終値
38240.93円　　75日移動平均
38102.00円　　5日移動平均
38090.00円　　1日夜間取引終値
37930.22円　　ボリンジャーバンド-1σ
37730.00円　　一目均衡表・転換線
37250.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36937.24円　　ボリンジャーバンド2σ
35944.25円　　ボリンジャーバンド3σ
34649.80円　　200日移動平均


株探ニュース