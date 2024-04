イタリアで修業を積んだ兄弟シェフによる、華やかなイタリアンレストランがオープン（兵庫・三宮）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は兵庫・三宮駅近くにオープンした、地産地消の素材を使った本格イタリアンレストラン。

EL CIELO 北野坂店(兵庫・三宮)

黒毛和牛のタルタル 写真:お店から

2023年12月、三宮駅から徒歩10分ほどの場所に、本場イタリアで修業を積んだ兄弟シェフによるセンスが光るイタリアン「EL CIELO 北野坂店」がオープンしました。ハワイ・ホノルルで注目を浴びるスパニッシュレストラン「EL CIELO by Chef Masa」の姉妹店となります。イタリアの名物料理をアレンジし、伝統と本質を見極めた料理の数々を楽しめます。鮮やかで洗練された、同店ならではのユニークな一皿を是非味わってみてください。

(左から2番目)仲井 裕三氏、(左から3番目)仲井 睦氏 写真:お店から

同店で腕を振るうのは、仲井 睦氏と、仲井 裕三氏、神戸生まれの兄弟シェフです。ともにイタリアンの道に進んだ2人は2018年にそれぞれイタリアへ渡航。北部から南部までの星付きレストラン・トラットリア・ピッツェリアで研鑽を重ね、経験豊かなシェフたちと交流し、各地に根付くトラディショナルな料理に触れました。帰国後、そこから得たメソッドやこだわりを豊かに昇華させ、独自の世界観を展開。地産地消の素材と兄弟らしい息の合ったコンビネーションで、オリジナリティあふれる華やかな料理を提供しています。

店内 写真:お店から

北野坂のメイン通りから少し外れ、隠れ家のように佇むレストランは、喧騒から離れ、海外にいるかのように錯覚する素敵な異空間。暖かい時期には大窓を全開にするので、全ての席が風を感じられるような解放感に包まれます。また、ガラス張りのテラスルームもあり、最大12名まで貸し切り可能。外側に設置されているテラス席はペット可です。ほどよい特別感がありながら、肩肘を張らず過ごせる雰囲気なので、さまざまなシーンで活躍しそう。

「モルタデッラピスタッキオ」3,080円 写真:お店から

ランチタイムには、同店のこだわりをカジュアルに楽しめる「EL CIELOランチ限定コース」(2名〜)4,400円を用意。スープ、前菜、パスタ又はピザ、メイン料理、食後の小菓子と飲み物までセットになったリーズナブルながら満足感の高いコースです。その他、「パスタorピッツァランチ」(2名〜)2,860円や、本場ピッツェリアで学んだ本格ピッツァも単品で1,500円から楽しめます。

「黒毛和牛のローストビーフ、トンナートソースピエモンテーゼ」2,640円 写真:お店から

ディナーでは、自家製のパスタやピザ、厳選した黒毛和牛、やわらかで濃厚な旨みの淡路鶏など神戸ならではの素材を使った感動の料理を単品で用意。中でも手打ちで仕上げたタリアテッレ(平打ち麺)じっくり煮込んだラグーソースが絡んだ「自家製手打ちタリアテッレ、ポルチーニと黒毛和牛のラグーボロネーゼ」2,420円や、ツナの風味が広がるクリーミーなトンナートソースで味わう「黒毛和牛のローストビーフ、トンナートソースピエモンテーゼ」2,640円はおすすめです。

「黒毛和牛赤身肉のロースト」4,180円 写真:お店から

アラカルトで迷ってしまう方には「EL CIELOおすすめコース」(2名〜)6,600円や、「シェフおまかせスペシャルコース」(2名〜)9,900円、「厳選食材を使った豪華プレミアムコース」(2名〜)14,850円など、コースも用意。同店の魅力を存分に堪能できるコースになっています。

料理に合わせたワインもイタリアを中心に各国から厳選したものをラインアップ。常駐ソムリエが、料理や好みに合わせて食事の時間をさらに充実させてくれる一本を選んでくれます。

広々としたテラス席 写真:お店から

日常使いから、ハレの日まで対応できる素敵なレストラン。事前に予約すれば、記念日のプレートも用意してくれます。隠れ家のようなテラス席で過ごす大切な日の食事は、記憶に残る時間になりそう。三宮駅にお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。

食べログレビュアーのコメント

「スパゲッティーカルボナーラ、ガブリのレシピ」2,200円 写真:お店から

『新鮮な旬の食材を活かした本日のおすすめメニュー♪



アマダイのカルパッチョもノドグロのアクアパッツァもとても美味しく頂きました



お野菜をふんだんに使っているので

女性には嬉しい逸品揃い♪



豚バラ肉のポルケッタに添えてあるキャベツのローストも芯まで柔らかい



パスタはカルボナーラをチョイス

濃厚でクリーミーで程よくチーズの酸味が合わさって

そこにパンチェッタの塩味が絶妙です♪』(りヴぁろばうわうさん)

「牛タンの濃厚赤ワイン煮込み」4,180円 写真:お店から

『オープンしたばかりの綺麗なお店。内装はとても高級感あふれてますが、お値段はカジュアルです。

日替わりのカルパッチョはこの日はヤイトガツオ。皮目を炙っていて香ばしく美味しい。

牛タンの赤ワイン煮込みはナイフが要らないほど柔らかくとろとろ。周りの紫と黄色のソースの正体を聞くと快く教えてくださいました、紫芋とじゃがいもだそうです。

最後のデザートまで美味しくいただきました。

味はもちろん、品がどれもボリューミーで食べ応えがあります。

接客も丁寧ながら堅苦しくなく、ユーモアのある感じで心地よかったです。今回はお腹いっぱいでしたが次は自家製というパスタも食べてみたいです』(ミリー1010さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆EL CIELO 北野坂店住所 : 兵庫県神戸市中央区加納町4-7-19 SIDE VALLEY北野坂 1FTEL : 050-5592-3928

文:佐藤明日香

