¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î20ºÐÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡¢Éé½ý¤·¤Æ¾¾ÍÕ¾ó¤Ë¡Ä¤¿¤À¡¢·Ú½ý¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊ¡ÅÄ»Õ²¦¡£
2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤À¤¬¡¢²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¡ÅÄ¤Ï28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥²¡¼¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»¸å¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éé½ý¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â´ØÀá¤Î·Ú½ý¤ÇºÑ¤ß¡¢º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
U-23ÆüËÜÂåÉ½¡¢U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ïºà12Ì¾
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç13°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤¬¡¢Ê¡ÅÄ¤ò¤â¤Ã¤Èµ¯ÍÑ¤·¤í¤ÈÁÊ¤¨¤ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£