Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤¬½÷Í¥Ã£¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ºÅÌ²½Ñ¤Î¿¿Áê¡£¶¦±é¤¹¤ë½÷À¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
¡ØÆüËÜÄÀË×¡Ù¡Øº½¤Î´ï¡Ù¡ØÈ¬¹ÃÅÄ»³¡Ù¡Ø¿Í´Ö³×Ì¿¡Ù¤Ê¤ÉÂçºî±Ç²è¤Ë¼çÌòµé¤È¤·¤Æ¼¡¡¹½Ð±é¤·¡¢½Ð±é¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÎ±¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢ÂçÇÐÍ¥¡¦Ã°ÇÈÅ¯Ïº¡£
¤½¤ó¤ÊÃ°ÇÈ¤¬¡¢¡ÖÎî³¦¤ÎÀëÅÁ¥Þ¥ó¡×¤ò¼«¾Î¤·¡¢ÃæÇ¯´ü°Ê¹ß¡¢Îî³¦¸¦µæ¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ØÂçÎî³¦¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Û¤É¡Ö»à¸å¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤ÉÎî³¦¤È»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¡¢5Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¼èºà¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÄ©¤à¡£Ã°ÇÈÅ¯Ïº¤¬Êú¤¨¤¿¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ö°Ç¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡ØÃ°ÇÈÅ¯Ïº ¸«»ö¤ÊÀ¸³¶¡Ù¤è¤êÏ¢ºÜ·Á¼°¤Ç°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ã²Æì¤Ç¤Î½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤¬95¡ó¡ª 5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ª ¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤ÎÅÁÀâÅª¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¸½¾ì¤Î¿¿Áê¡ä
ºÅÌ²½Ñ¤Î¿¿Áê
¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¤«¤é¡¢Ã°ÇÈ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤¤É¤Á°²ó¤äÁ°¡¹²ó¤ÎÂæËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥¹¡ª¡¡¤³¤ì¡¢Àè·î»£¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ÎÂæËÜ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
Ã«¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¶«¤ó¤À¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö¥Ü¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤ÏÀéÍÕ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Á´°÷¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã°ÇÈ¤Ï¸½¾ì¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Ï¡¢Ã«¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÃ¯¤¬ÈÈ¿Í¤À¡©¡¡¤ª¤ª¤è¤½¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¿Ö¤¯¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤³¤ì¤È¤¬¶¦ÈÈ¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤ª¤ª¡¢¤½¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤«¡×
¡Ö¥Ü¥¹¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
Ã«¤¬Á¢¤Þ¤·¤¬¤ë¤È¡¢Ã°ÇÈ¤ÏÅÜ¤ê¤â¤»¤º¡¢¡ÖÃ«¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤¡¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶õ¼ê¤Î¼êÅá¡Ê¤Æ¤¬¤¿¤Ê¡Ë¤Ç¤ÎÈÄ³ä¤ê¤äºÅÌ²½Ñ¤Ç¼þ°Ï¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¤ë¡£²Æì¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¾¾²¬¤¤Ã¤³¤ÈÂçÀî±É»Ò¤¬ºÅÌ²½Ñ¤Î¼Â¸³Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Û¤©¡Á¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
ÍÞÍÈ¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÈÆÃ¤Î¸ýÄ´¤Ç¡¢Ã°ÇÈ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ë°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¤Û¤©¡Á¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¤ÃË¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¾¤©¡£¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤ÏÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¤¤¤ÃË¤Î¤Û¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¡×
¤¹¤ë¤È¡¢Ã«¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¾¾²¬¤ÈÂçÀî¤¬Î¾¼ê¤òÄ»¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤²¡¢¤Ñ¤¿¤Ñ¤¿¤È¤Ï¤Ð¤¿¤¯³Ê¹¥¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤¢¤È¤ÇÃ«¤¬¾¾²¬¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÄ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤µ¡©¡×
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÅÌ²½Ñ¤¬¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ã°ÇÈ¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤«¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤è¡£Ã°ÇÈ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Ä»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤è¤Í¡×
¥ì¥®¥å¥é¡¼¿ØºÇÇ¯¾¯¤Ç20ºÐ¤ÎÂçÀî¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ã°ÇÈ¤ÎÉ¨¤Î¾å¤¬¡È»ØÄêÀÊ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ°ÇÈ¤¬¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤ÇÉ¨¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¡¢¡Ö±É»Ò¡¢¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×¡¡¤ÈÌÜÇÛ¤»¤¹¤ë¡£Â¥¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¹ø³Ý¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÃ°ÇÈ¤Ï¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¤é¤·¤µ¤â²¼¿´¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤Éã¿Æ¤È»àÊÌ¤·¤¿ÂçÀî¤Ë¤Ï¡¢Ã°ÇÈ¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎÉã¤È¤â¸å¸«¿Í¤È¤â»×¤¨¤¿¡£
¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ïµ¼»÷²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤¬±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Î¡È·»¡É¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤ÏÍê¤ì¤ë¡È»Ð¡É¤ÎÌîºÝ¤¬¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È¤ÄÇ¯¾å¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¡È¼¡·»¡É¤ÎÃ«¤¬Â³¤¡¢Áí¸µÄù¤á¤Î¡È²ÈÄ¹¡É¤Ë¤ÏÃ°ÇÈ¤¬¤Ç¤ó¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîºÝ¤Ï¡¢¤è¤¯µ¤¤¬¤Þ¤ï¤ë¡ÈÊì¿Æ¡É¤ÎÌò²ó¤ê¤â·ó¤Í¤¿¡£¡È¥¢¥Õ¥ì¥³¡É¤Î¤È¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥»¥ê¥Õ¤Î½Ð¤À¤·¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤Ã°ÇÈ¤ò¡¢¤¦¤·¤í¤«¤é»Ø¤ÇÆÍ¤¤¤Æ¹ç¿Þ¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢±Ñ¸ì¤â´®Ç½¤ÊÌîºÝ¤Ï¡¢À®¾ëÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÂçÀî¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤â¤Ä¤È¤á¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤È¸òºÝ»ö¾ð
Ã«¤ÏÀèÇÚ¤ÎÀéÍÕ¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¼«¿È¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·½É¤Î¹âµéÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¥®¥ã¥é¤À¤±¤Ç¤ÏÁ°¶â¤¬Á´Á³¤¿¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÄÂÂß·ÀÌó¤ÎÄ¾Á°¡¢Ã°ÇÈ¤ËÉß¶â¤ÈÎé¶â¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¶²½Ì¤¹¤ëÃ«¤Ë¡¢Ã°ÇÈ¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤ª¤Þ¤¨¤Ï¡Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤è¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤ÇÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊÖ¶â¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÂß¤·¤¿¥ä¥Ä¤Ê¤¡¡¢¥ª¥ì¤Ï¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢½÷Ë¼ÅÂ¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤Ç¤Ê¤¡¡×
Ã«¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ¼ê»ý¤Á¤Î¶â¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÈÄ¹ÃË¡É¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£Ã°ÇÈ¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤¤¤«ÀéÍÕ¤¡¡£¶â¤òÂß¤¹¤È¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ú¤ê¤¿¶â¤ÏÀäÂÐ¤ËÊÖ¤»¤è¡×¡Ê¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2012Ç¯12·î15Æü¹æ¡Ë¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÊÖµÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ã°ÇÈ¤Ë¶á¤¤¿Í¡¹¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Æ§¤ßÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Ã°ÇÈËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨µ²¤¨»à¤Ë¤·¤Æ¤â10±ß¤Î¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤¬¤¤¤ä¤Ê¿Í´Ö¡×¡Ê¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù1982Ç¯1·î28Æü¹æ¡Ë¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¡È»Ò¤É¤â¡É¤¿¤Á¤«¤é¼Ú¶â¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì¤âÆó¤â¤Ê¤¯°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÌµÍøÂ©¡¦ÌµÃ´ÊÝ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀéÍÕ¤Ï¡¢Ã°ÇÈÅ¡¤ÎÉßµï¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤ê¡¢Ã°ÇÈ¤è¤ê¤â¹âÁÒ·ò¤òÊé¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¹âÁÒ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾Æþ¤ì¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸åÀ¸Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÀéÍÕ¤ÈÌîºÝ¤Î¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤ò¤¢¤È²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯Ã°ÇÈ¤À¤Ã¤¿¡£Ã«¤È¾¾²¬¤Îº§Ìó»þ¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿ÂçÀî¤¬·ëº§¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÃ¯¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤âÃ°ÇÈ¤Î¸µ¤Ø¤È°§»¢¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£
Ã«¤È¾¾²¬¤òÁ°¤Ë¡¢Ã°ÇÈ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Á°À¤¤«¤é¤Î¡È¤¯¤µ¤ê±ï¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉå¤ì±ï¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Ã«¤¬Ê¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢º¿±ï¤À¡£Á°À¤¤«¤é¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¸À¤¤¤Õ¤¯¤á¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¸ý¤µ¤¬¤Ê¤¤ÀèÇÚ½÷Í¥¤Ë¡Ö¤É¤¦¤»¤¹¤°ÊÌ¤ì¤ë¤ï¤è¡×¤È¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ã«¤ÈÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã°ÇÈ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¿¼¤¯²¸¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã°ÇÈ¤ÏÂçÀî¤Ë¤â¡¢¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏÁ°À¤¤«¤éÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£±ä¡¹¤ÈÉ×ÉØ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍèÀ¤¤Ç¤â·ëº§¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¤Ï¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤µ¡×
´ñÈ´¤Êì¢¡Ê¤¿¤È¡Ë¤¨¤â»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÎî³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êº²¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤ÆÄ´ÏÂ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö±É»Ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÇÐÍ¥¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¤Ò¤È°®¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£ÇÐÍ¥¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
½÷»ù¤Î¤¤¤Ê¤¤Ã°ÇÈ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀî¤¬°¦Ì¼¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¤Î¡Ø¸Þ¿Í¤Î·³Ââ¡Ù¤Ë½Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢°ì¸«¥Ê¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê»ØÎØ¤òÂçÀî¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯18¶â¤Î»ØÎØ¤Ç¡¢¥¢¥á¥¸¥¹¥È¤È¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¦¥ª¥Ñ¡¼¥ë¤¬Á¡ºÙ¤Ë²Ã¹©¤µ¤ì¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³Ú²°¤ÇÃ°ÇÈ¤¬¡¢¡ÖÍÛ»Ò¡ÊÌîºÝÍÛ»Ò¡Ë¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥·¥ç¤À¤¾¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂçÀî¤Ë»ØÎØ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡ÖÍÛ»Ò¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¾¤©¡Á¡ª¡×¡¡¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£ÌîºÝ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É°áÁõ¤ÎÃåÂØ¤¨Ãæ¤Ç¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤ª¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤Ã¤µ¤ËÃ°ÇÈ¤Ï¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤¬°¤Õ¤¶¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤ÇÃ°ÇÈ¤Ï¿Í¡¹¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¡¢ÂçÀî¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
²Æì¤Ç¤Î½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤¬95¡ó¡ª¡¡5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ª ¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤ÎÅÁÀâÅª¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¸½¾ì¤Î¿¿Áê