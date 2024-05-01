¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¥¨¥³¡ª¿©ºà8³ä¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤ÇÍ¢Á÷¸º¤é¤·²ÈÃÜ¤ÎÆù¤Ê¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¡²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹È¾¸ºÌÜ»Ø¤¹
¡ÖÈþ¿©¤Î¹ñ¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¿©»ö¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Áª¼êÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÇÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤Ê¤É¡¢500°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
Âç²ñÂ¦¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò²áµî¤ÎÂç²ñ¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë²ÈÃÜ¤ÎÆù¤ò»È¤ï¤º¡¢¿¢ÊªÀ¤Î¿©ºà¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©ºà¤Î8³ä¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¢Á÷¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦´Ä¶¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£
´ü´ÖÃæ¡¢1300Ëü¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£