ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éËÉ¸æ¤Ø³Ð½ñ¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÂÐºö
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï4·î30Æü¡¢µÞÂ®¤ËÁýÂç¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤«¤é¹ñÆâ¤Î½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤òËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢ËÉ±Ò»º¶È¡¢¸¶»ÒÎÏ´ØÏ¢¤Ê¤É16Ê¬Ìî¤òÄê¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐºö¶¯²½¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤ÄÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤òÌÀ¼¨¡£¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ä¾ðÊó¶¦Í¤Ç»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀÈ¼åÀ¤Î²þÁ±¤¬·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Î²ÝÂê¤À¤ÈÂª¤¨¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¤ÎÂÐºö¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤¬À¯ÉÜÁ´ÂÎ¤ÎÂÐºö¶¯²½¤ò¼çÆ³¡£³ÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦·¼È¯¤¹¤ë¡£¾ðÊóµ¡´Ø¤ÏÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤ÊÆâÉô¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£