¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö½ë¤µ¡×¡Ö´¨¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡ÄÏÂÄÔÅ¯Ïº¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÉ÷ÅÚÏÀ¡×¤Î¡Ö³Ë¿´ÉôÊ¬¡×
ÌÀ¼£°Ý¿·°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ä¡Ö¿ÈÂÎ¡×¡¢¡Ö¼«Á³¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ¡¦¹ñ²È¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª³ÊÆ®¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢º£Æü¤Î»ä¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆüËÜÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÆ£ÅÄÀµ¾¡¡ØÆüËÜÅ¯³ØÆþÌç¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂÄÔÅ¯Ïº¤Î¡ÖÉ÷ÅÚÏÀ¡×
¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¯¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¿Í¤ËÏÂÄÔÅ¯Ïº¤¬¤¤¤ë¡£ÏÂÄÔ¤Ï¡Ø¿Í´Ö¤Î³Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý³Ø¡Ù¡Ê°ì¶å»°»ÍÇ¯¡Ë¤ä¡ØÎÑÍý³Ø¡Ù¡Ê¾å¡¦Ãæ¡¦²¼¡¢°ì¶å»°¼·¡½°ì¶å»Í¶åÇ¯¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÑÍý³Ø¸¦µæ¤ËÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿»×ÁÛ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂÄÔ¤Î»×º÷¤ÎÊâ¤ß¤Ï»°¤Ä¤Ë¶èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢À¾ÍÎ¤ÎÅ¯³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¸¦µæ¤·¤¿»þ´ü¤¬Âè°ì´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÈþ½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¸¦µæ¤·¤¿»þ´ü¤¬ÂèÆó´ü¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËË¡À¯Âç³Ø¤«¤éµþÅÔÂç³Ø¤Ë°Ü¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¶å»°»ÍÇ¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤ËÀÒ¤ò°Ü¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡Ø¿Í´Ö¤Î³Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý³Ø¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤Î»þ´ü¡¢¤Ä¤Þ¤êÆÈ¼«¤ÎÎÑÍý³Ø¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢¤½¤ì¤òÂÎ·Ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤¿»þ´ü¤¬Âè»°´ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Ë°Ü¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÉ÷ÅÚ¨¡¨¡¿Í´Ö³ØÅª¹Í»¡¡Ù¡Ê°ì¶å»°¸ÞÇ¯¡Ë¤ò¼è¤ê¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î½ñ¤ÏÂè»°´ü¤ËÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢°ì¶åÆó¼·Ç¯¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥É¥¤¥ÄÎ±³Ø¤Î¸À¤ï¤ÐÉû»ºÊª¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂèÆó´ü¤ÈÂè»°´ü¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¥â¥ó¥¹¡¼¥óÃÏÂÓ¤äº»Çù¡¢¤µ¤é¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Îµ¤¸õ¤ä·Ê´Ñ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÏÂÄÔ¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¡Ö¼«Á³¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤º¤Ë¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤³¤Î½ñ¤òÍý²ò¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÃøºî¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö³ØÅª¹Í»¡¡×¤È¤¤¤¦ÉûÂê¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤¬¡Ö¿Í´Ö³ØÅª¹Í»¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¼«ÌÀ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤ºÏÂÄÔ¤¬¤³¤Î¡ØÉ÷ÅÚ¡Ù¤È¤¤¤¦Ãøºî¤Ç¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡ÖÂè°ì¾Ï¡¡É÷ÅÚ¤Î´ðÁÃÍýÏÀ¡×¤ÎËÁÆ¬¤ÇÏÂÄÔ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÉ÷ÅÚ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Îµ¤¸õ¡¢µ¤¾Ý¡¢ÃÏ¼Á¡¢ÃÏÌ£¡¢ÃÏ·Á¡¢·Ê´Ñ¤Ê¤É¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¸õ¡¢ÃÏ¼Á¡¢ÃÏ·ÁÅù¤Î¤³¤È¤Ð¤¬¤³¤³¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¤Ë¡Ö¼«Á³¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÏÂÄÔ¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¡Ö¼«Á³¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤º¤Ë¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¿Í´Ö¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤µÒ´ÑÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¸õ¤äÃÏ·Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¼«Á³´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¸õ¤äÃÏ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤¬¡ØÉ÷ÅÚ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÇÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¸À¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Î¼«Á³¤¬¤¤¤«¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¨¡¨¡¡ØÉ÷ÅÚ¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤¨¤Ð¨¡¨¡¡ÖÆü¾ïÄ¾ÀÜ¤Î»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷ÅÚ¡×¡ÊÈ¬¡¦¼·¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´¨¤µ¡×¤È¤Ï²¿¤«
¡ÖÆü¾ïÄ¾ÀÜ¤Î»ö¼Â¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷ÅÚ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤òÏÂÄÔ¤Ï¡Ö´¨¤µ¡×¤òÎã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤Î¡Ê¤¿¤È¤¨¤ÐÎí²¼¸ÞÅÙ¤Ê¤éÎí²¼¸ÞÅÙ¤Î¡Ë¶õµ¤¤ÎÂ¸ºß¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö´¨µ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö´¨¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂÄÔ¤¬µÒ´ÑÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö´¨µ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡Ö´¨¤µ¡×¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸µÍè¡Ö»Ö¸þÅª¡×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤é²¿¤«¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï³°Éô¤È¤Ï´Ø¤ï¤ê¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤°ì¤Ä¤Î¡ÖÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¸ÉÎ©¤·¤¿¡ÖÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÖÅÀ¡×¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö´¨µ¤¡×¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë°ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤é¡Ö¡Ä¡Ä¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤³¤ÎÅß¤Î´¨¤µ¤ÏÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¡×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÊý¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Ö¸þÅª´Ø·¸¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö´Ø·¸Åª¹½Â¤¡×¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂÄÔ¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Ö¸þÅª¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö´Ø·¸Åª¹½Â¤¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤ï¤ì¤ë¼«Á³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÏÂÄÔ¤Î¸À¤¦¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¸õ¤äÃÏ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Î¡Ö¶ñÂÎÅªÃÏÈ×¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏÂÄÔ¤Ï¿·¤¿¤Ê»ÅÊý¤Ç¼«Á³¤ò¸«¤ë´ã¤ò¤â¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ÒÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤ÊÅ¯³Ø¼Ô¤Ï¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö°µ´¬¤Î»ëÅÀ¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÅ¯³Ø¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤ÊÅ¯³Ø¼Ô¤Ï¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö°µ´¬¤Î»ëÅÀ¡×