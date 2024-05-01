»ý¤Á²È¤«ÄÂÂß¤«¡¢60¡Á80ºÐ¤ò¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö»ý¤Á²È¤¬Àµ²ò¡×
Ç¯¼ý¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¡¢ËÜÅö¤Ë²Ô¤°¤Ù¤¤Ï·î10Ëü±ß¡¢50Âå¤Ç»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¸«¼º¤¦¡¢60Âå´ÉÍý¿¦¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¡¢70ºÐÃËÀ¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï45%¡½¡½¡£
10ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ä»öÎã¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë60¡Á80Âå¤Î¡Ö²È·×ÌäÂê¡×
70ºÐÃËÀ¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï45.7%¤¬Æ¯¤¯ÆüËÜ¼Ò²ñ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤ä¤ª¶â¡Ê»Ù½Ð¡Ë¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
10ËüÉô¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å ¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò50Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç²È·×»Ù½Ð¤Ï¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢60ÂåÁ°È¾°Ê¹ß¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¤â¸º¾¯Éý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï50Âå¸åÈ¾¤«¤é60ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡£ÄêÇ¯¤ò¶¤Ë¡¢·î57.0Ëü±ß¤«¤é43.6Ëü±ß¤È»Ù½Ð³Û¤¬¸º¤ë¡£
60ÂåÁ°È¾°Ê¹ß¤â²È·×»Ù½Ð¤Ï¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢60Âå¸åÈ¾»þÅÀ¤Ç·î32.1Ëü±ß¡¢70ÂåÁ°È¾»þÅÀ¤Ç29.9Ëü±ß¤Þ¤Ç½ÐÈñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â´Ë¤ä¤«¤Ë²È·×»Ù½Ð¤Ï¸º¾¯¡¢70Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ï·î26Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ó¡Ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤è¤ê¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ëÄêÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡¢»Ù½Ð¤¬¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¡£ÄêÇ¯¸å¤Î»Ù½Ð¤¬·î30Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼Â´¶¤ÈÉä¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
»ý¤Á²È¤ÏÄÂÂß¤è¤ê¤âÎÉ¤¤ÁªÂò
»Ù½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½»Âð¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï¡¢»ý¤Á²ÈÈæÎ¨¤ä¼Ú²È¤Î¿Í¤Î²ÈÄÂÈñÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡Ò34ºÐ°Ê²¼¤ÎÇ¯Îð³¬ÁØ¤Ç51.1¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢40Âå¸åÈ¾¤Ç80¡ó¡¢60ÂåÁ°È¾¤Ç90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçÈ¾¤Î²ÈÄí¤Ç²È¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ó
¡Ò¼Ú²È¤Î¿Í¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ²ÈÄÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈñÍÑ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤È¡¢65¡Á74ºÐ¤Ç¤½¤Î³Û¤Ï·î5.1Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¡£·î5Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤Î²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡Ó¡Ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤è¤ê¡Ë
»ý¤Á²È¤«¡¢ÄÂÂß¤«--±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Á²È¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÂÂß¤è¤ê¤âÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò½»µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ý¤Á²È¤Î¹ØÆþ¤¬ÎÉ¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼Ú²È½»¤Þ¤¤¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ï¡¢°ì³µ¤Ë¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
»ý¤Á²È¤Ë¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤µ¤¨Ê§¤¤½ª¤¨¤ì¤Ð¼«¿È¤Î»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼Ú²È¤Ë¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë½»µï¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ìÄ¹°ìÃ»¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î²È·×¤òÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª´ü¤Ë»ý¤Á²È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³µ¤ÍÎÉ¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ó¡Ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÄêÇ¯¸å¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°åÎÅÈñÉéÃ´¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«--¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å ¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤Î·ë²Ì¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç¤Ï»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄêÇ¯¸å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òÂ¿¾¯¥é¥¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ÖÇ¯¼ý100Ëü±ß¡¢70¡Á80Âå¤Ë¹¬¤»¤Ê¿Í¤ÈÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤Î¡Ø·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬·ã¸º¤¹¤ë70Âå°Ê¹ß¤ò¤É¤¦À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª
ÄêÇ¯¸å¤Î¡ÈÇ¯¼ý·ã¸º¡É¡Ä¡ÖÇ¯¼ý100Ëü±ßÂæ¤¬°ìÈÌÅª¡×¤Î70Âå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«