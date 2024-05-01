Âà¿¦¶â¤¬·ã¸º¡Ä¡ª60¡Á80ºÐ¤Ç¡ÖÉÏ¤·¤¤À¸³è¡×¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×
Ç¯¼ý¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¡¢ËÜÅö¤Ë²Ô¤°¤Ù¤¤Ï·î10Ëü±ß¡¢50Âå¤Ç»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¸«¼º¤¦¡¢60Âå´ÉÍý¿¦¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¡¢70ºÐÃËÀ¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï45%¡½¡½¡£
10ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ä»öÎã¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âà¿¦¶â¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª
Ã¯¤â¤¬¿´ÇÛ¤ÊÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤ÈÀ¸³è¡£ÄêÇ¯Á°¤Î¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂà¿¦¶â¡×¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤¦¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
10ËüÉô¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡¡¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¡×¤Ê¤É¤«¤éÂà¿¦¶â¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò2003Ç¯¤Ë2499Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿Âà¿¦µëÉÕ¶â³Û¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï1788Ëü±ß¤È¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âà¿¦¶â³Û¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ß¤ÎÄã¶âÍø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¿¦ÀÑÎ©¶â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤ËµëÉÕ³Û¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂà¿¦¶â¤Î¤ß¤ò»ÙÊ§¤¦´ë¶È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ëÄã¶âÍø¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÁ°Ê§¤¤ÄÂ¶â¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ó¡Ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤è¤ê¡Ë
20Ç¯Á°¤Ë¤ÏÌó2500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Âà¿¦¶â¤Ï¡¢1700Ëü±ßÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
700¡Á800Ëü±ß¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÉÔ°Â¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
Âà¿¦°ì»þ¶â¤ä³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¤Ê¤É¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ò³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¤È³ÎÄêµò½Ð·¿¤ÎµëÉÕ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
Á°¼Ô¤Ç¤Ï¾Íè¤ÎÂà¿¦»þ¤ÎµëÉÕ¤¬´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï´ë¶È¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Ëµò½Ð¶â¤Îµò½Ð¤µ¤¨¹Ô¤¨¤Ð¤è¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿ÍÑ¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤¬Å¾¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤â³ÎÄêµëÉÕ·¿¤ÎÂà¿¦¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÅÔÅÙÀº»»¤µ¤ì¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÑ»»¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂà¿¦¸å¤â¤½¤Î³Û¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¤³¤È¤«¤é°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÄ¹´ü¸ÛÍÑ¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£
³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¶áÇ¯Âç¤¤Ê²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡ÊÄÌ¾ÎiDeCo¡Ë¤Î²ÃÆþ¼ÔÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤ä¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÌÌ¤Î³È½¼¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤¬Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸Ä¿Í·¿¤Î³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¤ÎµëÉÕ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤À¡£
À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤ºâÀ¯»ö¾ð¤Î¤Ê¤«¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ËÍê¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Ë¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¸þ¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ó¡Ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ù¤è¤ê¡Ë
Âà¿¦¶â¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
À¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄêÇ¯¸å¤ÎÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ÖÇ¯¼ý100Ëü±ß¡¢70¡Á80Âå¤Ë¹¬¤»¤Ê¿Í¤ÈÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤Î¡Ø·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬·ã¸º¤¹¤ë70Âå°Ê¹ß¤ò¤É¤¦À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª
ÄêÇ¯¸å¤Î¡ÈÇ¯¼ý·ã¸º¡É¡Ä¡ÖÇ¯¼ý100Ëü±ßÂæ¤¬°ìÈÌÅª¡×¤Î70Âå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«