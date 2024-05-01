¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢4·î½ª¤¨Ãù¶â12¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥ÈÀ®¸ù¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8¡½0³ÚÅ·¡Ê30Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ê¤Ë´À°®¤ë3»î¹çÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥é·à¤Î¼¡¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ëÂç¾¡¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¥«¡¼¥É¤ÎÀ¾Éð3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ63Ç¯¤Ö¤ê¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£Áê¼ê¤¬³ÚÅ·¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î14°ÂÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£8ÆÀÅÀ¤Î´°Éõ¾¡¤Á¤Çº£µ¨ºÇÄ¹7Ï¢¾¡¤À¡£
¡¡4ÈÖ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æó²ó¡£ÀèÆ¬¤Î»³Àî¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é¥Ý¥ó¥»¤ÎÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨ÂÇµå¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤É¤¹¤³¤¤¡ª¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤Î6¹æÀèÀ©¥½¥í¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇÅÀ¤âÆ±¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤Î29ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ó¤Ë°ìµó3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢Á°Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²óÌµ»à¡£ÌøÅÄ¤¬¥Ý¥ó¥»¤Î½éµå¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£4·î29ÆüÀ¾ÉðÀï¤Ç¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é3¥é¥ó¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¤Î3¹æ¥½¥í¤Ë¡Ö¸ú²ÌÅª¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£»³Àî¡¢ÌøÅÄ¤Î½é¤Î¡ÖYY¡×¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤ËÀª¤¤¤Å¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï¤³¤Î²ó°ìµó5ÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤¦°ì¿Í¡¢¶áÆ£¤â4°ÂÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¡£»°¿¹¤âº£µ¨½é°ÂÂÇ¤ò´Þ¤àÌÔÂÇ¾Þ¤ÈÎ¥Ã¦¤·¤¿ËÒ¸¶Âç¤Î·ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£4·î¤ò½ª¤¨¡¢Ãù¶â12¤È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤³¤È¤Ïº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë