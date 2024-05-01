Ì±¼ç¡¢²¼±¡µÄÄ¹²òÇ¤ÁË»ß¤Ø¡¡¶¦ÏÂ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ë¸ªÆþ¤ì
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ²¼±¡¤ÎÌ±¼çÅÞ»ØÆ³Éô¤Ï4·î30Æü¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó²¼±¡µÄÄ¹¤Î²òÇ¤Æ°µÄ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ¤ÎµÄÄ¹¤ÎºÂ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤áÌ±¼çÅÞ¤¬¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¥°¥ê¡¼¥óµÄ°÷¤¬²òÇ¤Æ°µÄ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±¼çÅÞ»ØÆ³Éô¤Ë¤Ï²òÇ¤¤òÁË»ß¤·¤ÆÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¶ÛµÞÍ½»»¤Î²Ä·è¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¤·¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¶¨ÎÏ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²¼±¡¤ÎÀªÎÏ¤Ï¶¦ÏÂ217¡¢Ì±¼ç212¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Ç²òÇ¤Æ°µÄ¤Ë»¿À®¤¹¤ëµÄ°÷¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤ÎÂçÈ¾¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ì¤ÐÁË»ß¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¡£