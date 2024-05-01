¾å»Ê¤Ï»É¿È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢³¤Á¯µï¼ò²°¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡Ä¡ÖÆþ¼Ò2¥õ·î¤Ç´´»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥À¥á¥À¥á¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¡ÚÄ¶Èá»´¤ÊËöÏ©¡Û¡ãËÜ110ºý¤¬Â¨Çä¡ª Ì²µ¤¤¬¿á¤Èô¤Ö¼Ò°÷¸¦½¤¡Ê2¡Ë¡ä
¡ÖÌ²µ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤¸¦½¤ÆâÍÆ¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¹ÖµÁ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê30Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡½¡½¡×
4·î¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¡¢1¥³¥Þ¤¢¤¿¤ê30Ê¬¤ÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃ´ÅöÊÔ½¸¼ÔS¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È½ªÎ»Ä¾¸å¡¢½ñÀÒ110ºý¤¬Â¨Çä¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¤ä´´»ö¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÇ®Îõ¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
22,3ºÐ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¹ÔÎó¤ò¤Ê¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Æ·¤òµ±¤«¤»¤ë¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¹Ö±é¤·¤¿Ã´ÅöÊÔ½¸¼ÔS¤Ï¡Ö´´»ö¤Ê¤É¤Î¡È»¨Ì³¡É¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
È¯Çä¤«¤é1¥õ·î¤Ç2.1ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹¥Ä´¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¡£100¿ÍÄ¶¤¬Ç®Ãæ¤·¤¿¡ÖÌ²µ¤¤¬¿á¤Èô¤Ö¸¦½¤¡×¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö´´»ö¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¾å¤ÎÂç¤¤Ê¸ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
Æþ¼Ò¤·¤Æ2¥õ·î¤ÇµÞ¤Ë¡Ö°û¤ß²ñ´´»ö¡×¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¡Ö°û¤ß²ñ´´»ö¡×¿¶¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤«¤éÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡Ö¢þ¢þ¡ª º£·îËö¤Î°û¤ß²ñ¤Î´´»ö¤òÍê¤à¡ª¡×
¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¼¡ÂèÎ®¤ì¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ë¿Í¤Ç¹Ô¤¯´¶¤¸¤Ç¡×
¡Ö¤ªÅ¹¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¸«Á¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ö¤¸¤ã¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖÆþ¼Ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¼ÂºÝ¤ËÆþ¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤2¥õ·î¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡Ö´´»ö¡×¤ÎÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤«¤é¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¾¯¤·»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´´»ö¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤Ç¾·¤¤¤¿¡ÖÈá»´¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²°û¤ß²ñ¡×
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°àú¤Ê´ÝÅê¤²¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤À¤±Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì²¿¤Î¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»äS¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ËÂÐ½è¤Î°ìÎã¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Á¡Ê¿ôÆü¤¬·Ð²á¡Ë¡Á
Á°¡¹Æü¡§¡Ö¤ä¤Ù¡¢»þ´Ö¤Ê¤¤¡×¢ª¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿³¤Á¯µï¼ò²°¤òÁ´°÷Ê¬¥³¡¼¥¹Í½Ìó
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½¡Ê²ñ¾ì¤Ï1¿Í¤â¼ê¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ë
¤Ï¤¤¡¢¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¡©
¡½¡½¡Ê¤Û¤ÜÁ´°÷¾å¤¬¤ë¡Ë
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë