テレビ放送の調査・測定を行うニホンモニターは1日、『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング(令和元年〜5年)』を発表。俳優の山田裕貴が274本で1位に輝いた。山田が出演したドラマは、NHK:なつぞら/どうする家康/ちむどんどん 日本テレビ:HiGH&LOW THE WORST/ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜 テレビ朝日:先生を消す方程式。/特捜9season3〜6 TBS:SEDAI WARS/ペンディングトレイン−8時23分、明日君と フジテレビ:青のSP(スクールポリス)/女神の教室/志村けんとドリフの大爆笑物語。

続けて2位に238本で野間口徹、3位に218本で松重豊が並ぶ展開となった。■令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング(令和元年〜5年)1位:274本 山田裕貴(NHK:なつぞら/どうする家康/ちむどんどん 日本テレビ:HiGH&LOW THE WORST/ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜 テレビ朝日:先生を消す方程式。/特捜9season3〜6 TBS:SEDAI WARS/ペンディングトレイン−8時23分、明日君と フジテレビ:青のSP(スクールポリス)/女神の教室/志村けんとドリフの大爆笑物語)2位:238本 野間口徹(NHK:エール/どうする家康/ハムラアキラ〜世界で最も不運な探偵〜 日本テレビ:あなたの番です/親バカ青春白書/彼女たちの犯罪/それってパクリじゃないですか?/ブラッシュアップライフ テレビ朝日:桜の塔/漂着者 TBS:天国と地獄〜サイコな2人〜 テレビ東京:バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/お茶にごす。/DIVE!! フジテレビ:ゴシップ/PICU 小児集中治療室/合理的にあり得ない/うちの弁護士は手がかかる)3位:218本 松重豊(NHK:いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/カムカムエヴリバディ/オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ/どうする家康 テレビ朝日:テレビ朝日開局60周年記念 白い巨塔 TBS:持続可能な恋ですか? テレビ東京:孤独のグルメ/バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜 フジテレビ:パーフェクトワールド)4位:211本 小手伸也(NHK:いいね!光源氏くん/どうする家康/なつぞら 日本テレビ:ダマせない男/祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録/恋はDeepに テレビ朝日:unknown/警視庁・捜査一課長 TBS:TOKYO MER/集団左遷!! テレビ東京:警視庁ゼロ係5/何かおかしい2 フジテレビ:モトカレマニア/ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜/SUITS/スーツ2/スタンドUPスタート/ドクターホワイト/ギフテッド)5位:202本 福原遥(NHK:舞いあがれ!/正直不動産 日本テレビ:チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜/アンラッキーガール!/ウチの娘は、彼氏が出来ない!! テレビ朝日:IP〜サイバー捜査班 TBS:18/40〜ふたりなら夢も恋も〜 テレビ東京:ゆるキャン△/ゆるキャン△2 フジテレビ:教場II)6位:200本 風間俊介(NHK:麒麟(きりん)がくる/カムカムエヴリバディ/大奥 八代将軍吉宗・水野祐之進編 日本テレビ:チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜/勝利の法廷式 テレビ朝日:やすらぎの刻〜道/たとえあなたを忘れても テレビ東京:初恋、ざらり/記憶捜査2・3 フジテレビ:監察医 朝顔/silent)7位:195本 橋本じゅん(NHK:カナカナ/エール/ブギウギ/なつぞら 日本テレビ:受付のジョー/恋はDeepに/しょうもない僕らの恋愛論 テレビ朝日:ハヤブサ消防団/最初はパー/桜の塔/日曜の夜ぐらいは・・/漂着者 TBS:4分間のマリーゴールド/ファイトソング/Maybe 恋が聴こえる/MIU404/恋愛のすゝめ テレビ東京:バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/ゆるキャン△2 フジテレビ:あたりのキッチン!)8位:188本 黒島結菜(NHK:ちむどんどん/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/スカーレット/悲熊2 TBS:クロサギ/SPECサーガ完結篇 テレビ東京:行列の女神〜らーめん才遊記〜/ドラマホリック!死役所 フジテレビ:FLY! BOYS,FLY!/世にも奇妙な物語19 雨の特別編)8位:188本 光石研(NHK:エール 日本テレビ:ゼイチョー〜「払えない」にはワケがある〜/だが、情熱はある テレビ朝日:コタローは1人暮らし/にじいろカルテ/六本木クラス/星降る夜に/桜の塔/時効警察はじめました/ボーイフレンド降臨! TBS:闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん/インハンド/最愛/死にたい夜にかぎって テレビ東京:バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/弁護士ソドム/珈琲いかがでしょう フジテレビ:純愛ディソナンス/姉ちゃんの恋人)10位:183本 神木隆之介(NHK:らんまん/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 日本テレビ:コントが始まる TBS:集団左遷!!/妻、小学生になる。 テレビ東京:おじさまと猫)10位:183本 山口紗弥加(NHK:ドリームチーム/ミワさんなりすます/おかえりモネ/舞いあがれ!/信長のスマホ 日本テレビ:シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 TBS:クロサギ/SPECサーガ完結篇/ペンディングトレイン−8時23分、明日君と テレビ東京:38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記/シジュウカラ/共演NG フジテレビ:モトカレマニア/ラジエーションハウスII/青のSP(スクールポリス)−学校内警察・嶋田隆平−/転職の魔王様)12位:182本 清原果耶(NHK:おかえりモネ/螢草 菜々の剣/なつぞら 日本テレビ:invert城塚翡翠倒叙集/俺の話は長い/霊媒探偵・城塚翡翠 TBS:ファイトソング)13位:180本 前田公輝(NHK:ちむどんどん/大奥 医療編/赤ひげ 日本テレビ:江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。/HiGH&LOW THE WORST/セクシー田中さん/貴族誕生 PRINCE OF LEGEND/癒やしのお隣さんには秘密がある TBS:君の花になる/ペンディングトレイン−8時23分、明日君と フジテレビ:ルパンの娘/転職の魔王様)14位:179本 杉本哲太(NHK:鎌倉殿の13人/17才の帝国/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜 日本テレビ:ニッポンノワール−刑事Yの反乱−/しょうもない僕らの恋愛論 テレビ朝日:IP〜サイバー捜査班/トモダチゲームR4/相棒 TBS:ペンディングトレイン−8時23分、明日君と/日本沈没−希望のひと−/スカム/Get Ready! テレビ東京:ブラックポストマン/ダ・カーポしませんか?/ただ離婚してないだけ/行列の女神〜らーめん才遊記〜 フジテレビ:監察医 朝顔/ホスト相続しちゃいました/メイちゃんの執事)14位:179本 戸塚純貴(NHK:いないかもしれない/ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜 日本テレビ:だが、情熱はある/親バカ青春白書/恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜/でっけぇ風呂場で待ってます/君が死ぬまであと100日 テレビ朝日:コタローは1人暮らし/ドクターX〜外科医・大門未知子〜/リエゾン−こどものこころ診療所−/遺留捜査/漂着者 テレビ東京:死にたい夜にかぎって/スカム テレビ東京:ユーチューバーに娘はやらん!/スパイラル〜町工場の奇跡〜/警視庁ゼロ係5/知らない人んち(仮)〜あなたのアイデア、来週放送されます!〜 フジテレビ:高嶺と花/教場II//恋なんて、本気でやってどうするの?/ナイト・ドクター)16位;177本 松下洸平(NHK:スカーレット 日本テレビ:最高の教師 1年後、私は生徒に■された/#リモラブ〜普通の恋は邪道〜 TBS:最愛/アトムの童(こ) フジテレビ:いちばんすきな花/やんごとなき一族/知ってるワイフ/合理的にあり得ない)17位:173本 遠藤憲一(NHK:慶次郎縁側日記/タリオ 復讐(ふくしゅう)代行の2人/サギデカ 日本テレビ:ノンレムの窓2023・冬 テレビあ:ドクターX 〜外科医・大門未知子〜/未解決の女 警視庁文書捜査官 TBS:夕暮れに、手をつなぐ テレビ東京:バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/ユーチューバーに娘はやらん!/嫌われ監察官 音無一六 フジテレビ:ラジエーションハウスII/それぞれの断崖/ばらかもん/親愛なる僕へ殺意をこめて/魔法のリノベ/竜の道/志村けんとドリフの大爆笑物語)18位:172本 浅香航大(NHK:ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜/心の傷を癒すということ/わげもん〜長崎通訳異聞〜/探偵ロマンス/顔ヨガドラマ ムンクの叫びはビューティフル 日本テレビ:オクトー〜感情捜査官心野朱梨〜/あなたの番です/君と世界が終わる日に テレビ朝日:べしゃり暮らし/月読くんの禁断お夜食 TBS:村井の恋/そのご縁、お届けしますーメルカリであったほんとの話 テレビ東京:花嫁未満エスケープ/今夜はコの字で/30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい フジテレビ:スイートリベンジ/僕はまだ君を愛さないことができる/リカ〜リバース〜)18位:172本 浜野謙太(NHK:ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜/つまらない住宅地のすべての家/おかえりモネ/〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/どうする家康 日本テレビ:おしゃれの答えがわからない テレビ朝日:警部補ダイマジン/書けないッ!?〜脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活〜 TBS:Heaven?〜ご苦楽レストラン〜 テレビ東京:スナックキズツキ/チェイサーゲーム/バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/働かざる者たち フジテレビ:おいハンサム!!/モトカレマニア/DIVER/ラジエーションハウスII)20位:171本 石坂浩二(NHK:剣樹抄(けんじゅしょう)〜光圀公と俺〜 テレビ朝日:相棒/やすらぎの刻〜道 テレビ東京:女王の法医学〜屍活師〜2 フジテレビ:ドクターホワイト)20位:171本 仲間由紀恵(NHK:ちむどんどん/大奥 医療編 日本テレビ:偽装不倫 テレビ朝日:24 JAPAN/相棒 テレビ東京:女王の法医学〜屍活師〜2 フジテレビ:10の秘密)調査項目:テレビドラマに出演したタレントの出演本数ランキング調査期間:2019年5月1日〜2023年12月31日対象局:NHK/日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区地上波オンエア分)・再放送、総集編、番組宣伝の出演は除く・作品数ではなく出演した話毎にカウント(すべてニホンモニター調べ/同社サイト:https://www.n-monitor.co.jp/pdf/20240501.pdf)