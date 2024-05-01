¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÈà¤òÍí¤á¤¿¡£·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡È³ÐÀÃ¡É¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥é¥Ä¥£¥ª²ñÄ¹¤¬µî½¢¤Î·èÃÇÂ¥¤¹¡£°Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤¬¤¤¤ì¤ÐÁ´°÷¤¬´ò¤·¤¤¡×
¡¡´ÆÆÄ¸òÂå¤òµ¡¤Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥é¥Ä¥£¥ª¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê¤Ë»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºò²Æ¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿³ùÅÄ¤Î·ÀÌó¤Ï£±Ç¯¡£Áª¼ê¤¬¸¢Íø¤ò»ý¤Ä±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤â¥é¥Ä¥£¥ª¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³ùÅÄ¤¬Áª¤Ö¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥êÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢³ùÅÄ¤¬±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤»¤º¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ¡¢¤½¤Î°Õ¸þ¤ò¥¯¥é¥Ö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢³ùÅÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾ï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤·¡¢Ä¾¶á¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î³ùÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿¼¤ÏÁý¤¹¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ùÅÄ¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯Êý¿Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉü³è¤·¤¿³ùÅÄ¤¬£·¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀäÌ¯¤Î¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥í¥Æ¥£¡¼¥È²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ØIl Messaggero¡Ù¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÈà¤òÍí¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¤Ø¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤¿¡×¤È¡¢³ùÅÄ¤Ë·èÃÇ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£
¡Ö¸å¤ÏÈà¤¬¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë»Ä¤ë¤È·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡Øcalciomercato.com¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ì¤ÏÅß¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Î±½¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¡Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¡Ë¶»¤ËÏÉ¤¬¤¤¤ëÈà¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÁ´°÷¤¬´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÈà¼¡Âè¤À¡×
¡¡±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹Ô»È¤Î´ü¸Â¤Ï£µ·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¤ò²¼¤¹¤È¤¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡ºò²Æ¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿³ùÅÄ¤Î·ÀÌó¤Ï£±Ç¯¡£Áª¼ê¤¬¸¢Íø¤ò»ý¤Ä±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Íèµ¨¤â¥é¥Ä¥£¥ª¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³ùÅÄ¤¬Áª¤Ö¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥êÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢³ùÅÄ¤¬±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤»¤º¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ¡¢¤½¤Î°Õ¸þ¤ò¥¯¥é¥Ö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ùÅÄ¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯Êý¿Ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉü³è¤·¤¿³ùÅÄ¤¬£·¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀäÌ¯¤Î¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥í¥Æ¥£¡¼¥È²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ØIl Messaggero¡Ù¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÈà¤òÍí¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¤Ø¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤¿¡×¤È¡¢³ùÅÄ¤Ë·èÃÇ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤¿¡£
¡Ö¸å¤ÏÈà¤¬¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë»Ä¤ë¤È·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡Øcalciomercato.com¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ì¤ÏÅß¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Î±½¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¡Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¡Ë¶»¤ËÏÉ¤¬¤¤¤ëÈà¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÁ´°÷¤¬´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÈà¼¡Âè¤À¡×
¡¡±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹Ô»È¤Î´ü¸Â¤Ï£µ·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¤ò²¼¤¹¤È¤¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô