¥í¥Ã¥Æ¡¦Ï¯´õ¡¡¿ÆÍ§¡¦µÜ¾ë¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤À©¤·¤¿¡¡4ÀïÏ¢Â³HQS¤Çº£µ¨½é2·å10K3¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ1¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2024Ç¯4·î30Æü¡¡¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬30Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç7²ó¤ò4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê7²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ2°Ê²¼¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò1»î¹ç¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î30µåÅê¤¸¤ë¤Ê¤ÉÅêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊËè²ó¤Çº£µ¨½é¤Î2·å10Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºò½ÕWBC¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µÜ¾ë¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î²øÊª¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼6µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¡ÊµÜ¾ë¤Ï¡Ë²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥¼é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£½é²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯¿¹¤Ëº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸«»ö¤ÊÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ÇÀ¾Àî¤ÎÀ¸´Ô¤òÁË»ß¡£4²ó¤Þ¤ÇËè²ó°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬Ç´¤ê¡¢7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ê·èÄêÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ÎÉý¤Î¹¤¬¤ê¤¬¡¢º£µ¨½é¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï158¥¥í»ß¤Þ¤ê¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ïºòµ¨¤Ï¤Û¤Ü±¦ÂÇ¼Ô¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤âÅê¤¸¤¿¡£Á´108µå¤Î¤¦¤Á¡¢1»î¹ç¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë30µå¤Ç¡¢³ä¹ç¤Ï27¡¦8¡ó¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤Î3Ã¥»°¿¶¤ò´Þ¤ßº£µ¨ºÇÂ¿10Ã¥»°¿¶¡£8²ó¤òÅê¤²¤¿µÜ¾ë¤Î13Ã¥»°¿¶¤ò²¼²ó¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸01Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµÜ¾ë¤È¤ÏU18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡£ºòÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢µ»½ÑÏÀ¤ò½¬ÆÀ¡£À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¹ç¤¦¹¥Å¨¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤Ç3¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤éÁ´³«¤À¤Ã¤¿µÜ¾ë¤ÎÅêµå¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¤Ç½éÅÐÈÄ¡£ºòÇ¯3·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤ÎÌ¾¤¬´§¤»¤é¤ì¤¿µå¾ì¤Ç¡Ö½é²ó¤Ï¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2²ó°Ê¹ß¤ÏÅ¬±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¡¢½éÅÐÈÄ¤Îµå¾ì¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£1Ç¯´Ö¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£µ¨¤ÎºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£¡Ö¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¼¡¤â¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÎÏ¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊÂçÆâ¡¡Ã¤Í´¡Ë
¡¡¢ã¼«¿È17ÅÙÌÜ¤Î2·åÃ¥»°¿¶¢äº´¡¹ÌÚ¡Ê¥í¡Ë¤¬7²ó10Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡£¥²¡¼¥à2·åÃ¥»°¿¶¤ÏºòÇ¯7·î12Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¼«¿È17ÅÙÌÜ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î³Æ3ÅÙ¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ¿²ó¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÏÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â³ÚÅ·Àï¤Î4¾¡¤ò¾å²ó¤ëºÇÂ¿¤È¤³¤Î¥«¡¼¥É¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Áê¼ê¤ÎµÜ¾ë¡Ê¥ª¡Ë¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î13Ã¥»°¿¶¡£Î¾·³ÀèÈ¯¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ2·åÃ¥»°¿¶¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î7Æüµð¿Í¡½DeNAÀï¤Î¸Í¶¿¡Ê10»°¿¶¡Ë¡¢º£±Ê¡Ê15»°¿¶¡Ë°ÊÍè¡£¥Ñ¤Ç¤Ï22Ç¯7·î13Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÀé²ì¡¢µÜ¾ë¡Ê¤È¤â¤Ë10Ã¥»°¿¶¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£