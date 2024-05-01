¡ÚNHK¥Þ¥¤¥ëC¡Û¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡¡Éð°æ»Õ¤¬ÉÁ¤¯µÕ½±¥·¥Ê¥ê¥ª¡ª±¿Æ°Ç½ÎÏ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤Âå¥È¥Ã¥×µé
¡¡½ÕG1¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿åÍË´ë²è¤Ï¡ÖG1ÄÉQ¡ªÃµQ¡ª¡×¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬½ÐÁöÇÏ¤Î¿Ø±Ä¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡£3ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤ò·è¤¹¤ë¡ÖÂè29²óNHK¥Þ¥¤¥ëC¡×¤Ï¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¡¦¹âÌÚæÆÊ¿¡Ê34¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÉð°æÎ¼»Õ¡Ê43¡Ë¤Ë¡Ö¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¡×¡ÖºÍÇ½¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤òÌä¤¦¡£
¡¡Éð°æ»Õ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡È¶¯µ¤¡É¡£¶¯ÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦°ìÀï¤Ç¤â¤È¤³¤È¤ó°¦ÇÏ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡¢¼«Á³¤ÈÊ¹¤¼ê¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»Õ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ë¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Ã¤Á¤¬¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢Èë¤á¤¿¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòº£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤âÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ¡£¿ÍÇÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎÇ®¤¤¶î¤±°ú¤¤ò¡¢½ã¿è¤Ê¶¥µ»¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÁØ¤âÂ¿¤¤¡£¡ÖÌîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ÇÀï¤¦Á°¤«¤é¡Èº£²ó¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê¾õÂÖ¤¬¡Ë°¤¤»þ¤ËÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Õ¡£¼ã¤»Ø´ø´±¤Ï¡È¸ÀÍÕ¡É¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥ó¤Ï°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¿·ÇÏÀï¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê9ÇÏ¿Èº¹V¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¤Ç3Ãå¡¢½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¤ò²÷¾¡¡£»Õ¤ÏÆ°¤¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é´¶¤¸¤ëºÍÇ½¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤Âå¥È¥Ã¥×µé¡×¤È¡¢ºÇÂçµé¤ÎÉ½¸½¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÀ¤Âå¥È¥Ã¥×µé¡É¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Î¤«¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤â¤¢¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥É¤Î·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»©·î¾Þ¡£Éð°æ»Õ¤¬Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤«¤é0ÉÃ4º¹¤Î4Ãå¤ËÁ±Àï¤·¤¿¡£»Õ¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤·¡¢»©·î¾Þ¤òÊªº¹¤·¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀ¤Âå¥È¥Ã¥×µé¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢½À¤é¤«¤µ¡¢Ã±½ã¤ÊµÓ¤ÎÂ®¤µ¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼êÊü¤·¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁÇ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î´í¤¦¤µ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¶á2Àï¤Ç10¡¢9Ãå¤ËÂçÇÔ¡£ÆÃ¤Ë2ÁöÁ°¡¦Ä«ÆüÇÕFS¤ÏÂç³°ÏÈ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏË½Áöµ¤Ì£¤Ë¥Ï¥Ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ºÇÔ¤òÆ§½±¤·¡¢Á°Áö¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥óS¤Ï¹µ¤¨¤ë¶¥ÇÏ¤ËÄ©Àï¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¿¤ÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Õ¤Ï¡Ö¡ÈÄ¾Àþ¤Ç³°¤Ë½Ð¤µ¤ºÆâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤µ¤Ð¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÝ¤É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Æ»Ãæ¤Î²æËý¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤·¤Þ¤¤¤ò»È¤¦¶¥ÇÏ¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ´À°¡£Àè·î18¡¢24Æü¤Ï¤È¤â¤ËW¥³¡¼¥¹Ã±Áö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Õ¤Ï¡Ö¡Ê18Æü¤Ï¡Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆâÍÆ¡£¡Ê1½µÁ°¤Î¡Ë24Æü¤ÏÉé²Ù¤ò³Ý¤±¤Ä¤Ä¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò³ÎÇ§¡£ÌÜÅª¤ÎÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3Àï¤Ç¹¥Áö¤·¤¿Åìµþ¤ËÌá¤ë¤Î¤â´¿·Þ¡£¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤¬»Ø´ø´±¤Î¶¯µ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÇØ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡þÉð°æ¡¡Î¼¡Ê¤¿¤±¤¤¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë12·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£Æó¥ÎµÜ·É±§¡¢¹âÌÚÅÐ¡¢ÏÂÅÄÀµÆ»±¹¼Ë¤Ç±¹Ì³°÷¡¢Ä´¶µ½õ¼ê¤òÌ³¤á¡¢14Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£JRAÄÌ»»2623Àï219¾¡¡£G1¤ÏÌ¤¾¡Íø¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥Ï¡¼¥Ä¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¤Ç3Ãå¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡Û»©·î¾Þ¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð´ÉÍýÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÉð°æ»Õ¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¡Ë¤¢¤Þ¤ê¶¯µ¤¤Ë¸À¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¶î¤±°ú¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Ä¤È¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Àè·î21Æü¤ÎÊ¡Åç¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¥Ç¥¢¥Ñ¡¼¥Ç¥£¥¿¤¬·ãÁöV¡£»Õ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡Ê9ÀïÌÜ¤Ç¡Ë½é¤á¤Æ¡Èº£²ó¤ÏÎÉ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÉð°æ¤Ï²¿¤Ç¤â¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÉ¤¤»þ¤ËÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£²ó¡¢¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¡¢Ç½ÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¤¡£¸å¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÇÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡¡¡Ê¹âÌÚ¡¡æÆÊ¿¡Ë