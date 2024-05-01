µð¿Í¥É¥é1¡¦À¾´Ü¡¡2»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤â¡Ä°¤Éô´ÆÆÄÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¡ÖÌÀÆü¤â¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3¡½4¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯4·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡Ö¥×¥í¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾´Ü¤¬3¡½2¤Î7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£°ÂÂÇ¤È2»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ËµÕÅ¾¤Î±¦Á°2ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£4·î26Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¤Î¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í±¦ÏÓ¤Ï³«Ëë¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³2»î¹ç¤ÏÀ©µå¤¬´Å¤¯Æþ¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡£ÌÀÆü¤â¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¡£¼¡¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦Éé¤±¤óµ¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ï2»î¹ç¤Ç·×28°ÂÂÇ¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤âÉ¬»à¡£¤³¤Ã¤Á¤âÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¡¢9Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡ÊÀîÅç¡¡µ£ÍÎ¡Ë