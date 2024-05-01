ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦»°Âå½ã²Î¡¢½ÐÈÇ¼Ò£³¼Ò¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¼õÍý¡¡¶âÁ¬Çå½þµá¤á¤ëÌ±»öºÛÈ½¤â
22Ç¯10·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¢²Î¼ê»°Âå½ã²Î¡Ê56¡Ë¤¬30Æü¡¢½ÐÈÇ¼Ò3¼Ò¤òµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤ÈÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ëºá¤Ç¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
22Ç¯11·îÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¼«¿È¡×¡Ö½µ´©½÷À¡×¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¡ÖÉÂ±¡¤Ç¡Ê»°Âå¤¬¡Ë¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î²ÃÆ£Ãã¤ËÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Îµ»ö¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤À¤È¼çÄ¥¡£¼«¿È¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ä¶È¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡Ö¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¤³¤È¤Ï·º»ö»ö·ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£³Æ»ï¤ÎÈ¯¹Ô¸µ3¼Ò¤òÁê¼ê¤ËÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ò¤á¤°¤ë¶âÁ¬Çå½þ¤òµá¤á¤ëÌ±»öºÛÈ½¤âÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£