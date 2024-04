¡Ö¤¿¤À¤ÎÌµÎÁÂßËÜ²°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¤¬¸«½¬¤¦¤Ù¤­¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Þ½ñ´Û¡×¤Î¡Ö°Õ³°¤ÊÆ°¸þ¡×

アメリカのZ世代(2022年時点で13〜25歳)やミレニアル世代(同26〜40歳)の図書館利用の実態がおもしろい。なかなか意外な結果になっているし、アメリカ図書館協会(ALA,American Library Assoxiation)の提言も、日本の本好きがよく言うステレオタイプな「図書館かくあるべし」論とは違うものだ。

Z世代が図書館を利用するためには、物理的なスペースと印刷物が必要

ALAからポートランド州立大学のカティ・インマン・ベレンス(Kathi Inman Berens)、レイチェル・ノオルダ(Rachel Noorda)による『Z世代とミレニアル世代公共図書館の利用方法とメディア利用による識別』(Gen Z and MillennialsHow They Use Public Librariesand Identify Through Media Use)が発表された。

この調査ではZ世代とミレニアル世代の54%が12ヶ月以内に物理的な図書館を利用したと回答しているが、これはほかの報告書でも示されている図書館の利用率に非常に近い。

ラテンアメリカ系、アジア系アメリカ人のZ世代とミレニアル世代は、「公共図書館で書棚を閲覧すること」が、「ソーシャル・メディアでスマホで」に次いで「本を発見する場所」として第3位だった。

図書館はZ世代とミレニアル世代にとっての「本のショールーム」なのだ。

Immersive Media and Books 2020の調査では、3人に1人が図書館で初めて見つけた本を購入していることがわかっている。ある場所で見つけた本を、別の場所で買ったり借りたりすることが多いのである。中身や評判を確認してから買うのが当たり前の世代にとっては、無料でさまざまな本を手に取ってたしかめられる図書館がうまく適合している、と言う。日本では2000年代から「図書館は書店の売上を奪う」論(公共図書館無料貸本屋論争)があるが、対してアメリカでは若い世代が本を見つけ、試しに読んでみて、購買につながる場所として機能していると評価されている。

独立系書店と公共図書館の関係

Z世代とミレニアル世代は、印刷された本を見つける場面において、図書館よりも書店をやや好み、また、書店からの推薦を好んでもいる。この調査ではZ世代とミレニアル世代の58%が過去12年間に書店で本を購入していた。

その際の本を買った理由の3分の1以上(35%)が「店で立ち読みしたため」と回答していた。公共図書館では人気タイトルはいつも貸出中で予約数ランキングのリストに載っているものだが、新刊書店では人気タイトルがすぐに手に入り、ショッピングが楽しめる。

人気のあるインディーズ系書店(日本で言う「独立系書店」)ではカフェが併設されていたり、商品を閲覧しながらくつろげるスペースが設けられたりいることが多く、イベントもしばしば行われている。ここは日本で言う独立系書店と近いところがある。いずれにしてもただ本が置いてあるのではなく、人気の公共図書館もインディーズ書店も体験価値を提供しているという共通点がある。

Z世代とミレニアル世代は、印刷された本を借りるためだけに図書館に行くわけではない

2014年から2019年にかけて、図書館のプログラムに参加するアメリカ人は、年齢層を問わず23ポイント増加した。

Z世代とミレニアル世代の43%は「読書家ではない」と回答しているが、その「読書家ではない」グループのうち54%が過去1年間に地元の図書館に行ったことがある。つまり本を読まない人のうち半分が図書館に行っている。なぜか?

図書館は、安全で自由にたむろできる場所としての機能など、さまざまなものを提供している。アメリカでは就職やキャリア、子育てに関する相談や支援、語学学習、プログラミング学習などに関する機会やアドバイスも図書館が提供しているし、Wi-fi対応のワークスペースやメディア制作機器などのクリエイティブ環境も用意している。もちろん日本でも行われているような絵本の読み聞かせなどもある。

加えて、公共図書館の2つの分館を訪れた研究者が出会った若者たちは、ただ「雰囲気を味わう」ために図書館に来て、ぶらぶらしていると話していたという。ある若者は、公立図書館での体験を、テストや勉強など学校のカリキュラムと連動した「そこにいる理由」が必要な学校図書館での体験と対比して語った。また、学校図書館では静かにしていなければならず、入館パスが必要だったが、公共図書館にはティーンルームで他の10代の若者とおしゃべりしながら工作や手芸、ゲームをすることができ、「とてもリラックスできる」というコメントもあった。図書館の壁には本が並んでおり、読書はもちろん選択肢のひとつではあるが、利用者によっては必ずしも「体験の中心」ではない。

言い換えるとまさに「公共図書館はただの無料貸本屋」ではない。日本では本の貸出が図書館の中核的な機能でありほとんどすべてだと思っている人が少なくないが、そうではない。ただ日本ではリソース(主に予算)の問題もあり、なかなか北米のような体験機会の提供の強化は進んでいない。

公共図書館協会(Public Library Association)は2017年、図書館にコーヒーとソファを設置するよう勧告したが、アメリカでは多くの図書館はまだ設置していない。館内に食事をする機能がないと、図書館カフェを実施するのは難しいからだ。この勧告も意外に思う人がいるのではないか。というのも日本では、カフェを併設し、ソファを置くことで気軽に訪れやすい雰囲気をつくるかたちでリニューアルした図書館を「本を大事にしていない」などと言って「本好き」の人がヘイトする向きがあるからだ。アメリカでは逆のことが協会から言われているのである。

Z世代とミレニアル世代のデジタルコレクション(電子図書館サービス)利用

この調査によると、Z世代とミレニアル世代のうち37%しか図書館のデジタルコレクションから借りていない(「しか」と書いたが、日本では、電子出版制作・流通協議会発表によれば電子図書館を導入している自治体の割合が2023年10月時点で29.1%「しか」ないので、どう考えてもこれより絶望的なまでに低い)。

利用者のうち80%は電子書籍やオーディオブックを年に2〜7回以上借りている一方で、デジタルコレクションの非利用者の大多数は「アクセス方法を理解していない」と答えており、デジタル図書館資料について積極的に教育する機会がある。なお、Z世代よりもミレニアル世代のほうがデジタル図書館コレクション利用率が高い。

興味深いのは、Z世代とミレニアル世代の75%が、貸出までに待てる時間は「1週間以内」と回答しており、Z世代のほうがより「待てない」傾向にある。問題は、電子図書館サービスでは紙の本同様に「ひとりが借りている間はほかの人は借りられない」という契約になっていることがアメリカでは少なくない点だ(なお、日本でも同様の契約は多い)。「デジタル資料なのになんで借りるのに待たなきゃいけないの?」とフラストレーションの対象になっているのである。

当然だが、待っている間に「読みたい」という気持ちも薄れていってしまう。逆に言えば、待ち時間をなくすためならお金を払う人すら少なくない。

この調査によれば、コンテンツへの迅速なアクセスを実現するためにWattpadなどウェブ小説を読むZ世代とミレニアル世代のうち60%が対価を支払い、同様に、Newsletter配信サービスSubstackを利用する人のうち79%がそのために課金している。

電子図書館サービス自体は来館しづらい人や紙の本では読むのが難しい人など多様な利用者に機会を提供するものとして重要なのだが、その存在や使い方を知る機会が少ないこと、また、デジタルだからといって自由自在に無限に使えるものではなくさまざまな制約がある点が課題になっている(図書館向けの電子書籍は紙の本と比べて割高感がある価格設定になっており、利用者が際限なく使えるような契約にすると図書館の予算が破綻する)。

北米の図書館に目を向けるべき

「スマホ世代」などと言われるがZ世代は紙の本をじっくり手に取って中身をたしかめること、リアルな空間の居心地のよさや体験、とくに目的もなくくつろげる居場所を求めており、図書館はそれに応えている。一方でデジタルネイティブでさえ図書館のデジタル資料の利用方法がわかりにくい、知る機会がないという課題がある。また「待てない」「早く読みたい」というニーズは図書館ではいかんともしがたい部分もある(その場合は書店やオンライン書店に行ってください、という話ではある)。

日本でよくある「紙の本」の「貸出」ばかりにフォーカスした公共図書館観から抜け出し、また、「Z世代はスマホばかり観ているから本屋や図書館には来ない」といった雑な認識をやめるためにも、北米の動向にも目を向けてもらいたい。

「死」を意識したときに考えた…「8歳の息子」に贈りたい「本」5選