¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÁ´½÷¼°ÃÏ¹ö¤Î¹ç½É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª¡¡¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¡Ö¾¼ÏÂ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¿·ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¼°ÃÏ¹ö¤Î¹ç½É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤òÂàÃÄ¤·¡¢»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌîÌ¤Íè¡¢¹Ä´õ²þ¤áÅ·Îï¹Ä´õ¡Ê¤¢¤Þ¤ì¤¤¡¦¤³¤¦¤¡Ë¡¢À¡ÀîºÚÅ¦²þ¤áæÆ·î¤Ê¤Ä¤ß¡¢¾¾°æ¼î¼Ó¡¢¸åÆ£ÃÒ¹á¡¢£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¢ÎÓ²¼»íÈþ¤é£·Áª¼ê¤È¹ç¤ï¤»½êÂ°¤¬£±£³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÂç½êÂÓ¤Ç´úÍÈ¤²Àï¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡´úÍÈ¤²¤Þ¤Ç¤ËÃÄÂÎ¤Î»Îµ¤¤â¹â¤á¤ë¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¾®Àî»á¤Ï¡¢Á´½÷»þÂå¤Î¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅý¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¡Ö´úÍÈ¤²Àï¤ÎÁ°¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼çÍ×ÃÄÂÎ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ç½É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Ì¾Êª¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á´½÷»þÂå¤Ë¹Êó¤òÌ³¤á¤¿¾®Àî»á¤ÏÈ¬¾æÅç¡¢¿·Åç¡¢°ËÆ¦¡¢¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ç½É¤ËÆ±¹Ô¡££±½µ´Ö¤Î¹ç½É¤Ç¶õ¼ê²È¤Î»³ºê¾ÈÄ«»á¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¡ÊÄ¹Í¿Àé¼ï¡õ¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¡Ë¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¹ç½É¤Ç¤ÏÁª¼êÆ±»Î¤ò¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬µÙ¤ó¤Ç¤ë»þ¤Ç¤â£²¿Í¤À¤±Îý½¬Éô²°¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£²¼ÅÄÈþÇÏ¤¬¤è¤¯¸Ô³ä¤ê¤ä¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ï¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤ä¾ÅÆî¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö³¤´ß¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä·¤ó¤À¤ê¡¢¸ª¼Ö¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡Ä¡£²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ë¹ç½É¤ÎÉ÷·Ê¤ÏÆþ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á´½÷¤Ë¤·¤í¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ë¤·¤í¡¢¹ç½É¤Î¼Ì¿¿¤Ï¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ëÌ¾Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£