£Ì£Å¡¡£Ö£Å£Ì£Ö£Å£Ô£Ó¤Îº´²ìÎ¶É§¡¢£¹·îËö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡¡£²£±Ç¯£¹·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¡¢ÍâÇ¯Éüµ¢¤â
¡¡£´¿ÍÁÈÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ì£Å¡¡£Ö£Å£Ì£Ö£Å£Ô£Ó¡×¤Îº´²ìÎ¶É§¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´²ì¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¹·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¡££±Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º´²ì¤Ï¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ë¥×¥í¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ç¤È¤·¤¿À¸³è¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²óÉü¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º´²ì¤Ï£¹·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£±£°·î¤«¤é¤Ï£³¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£