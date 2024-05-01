º´²ìÎ¶É§¡¢LE VELVETSÃ¦Âà¤Ø¡Ö¡Ø´°¼£¡Ù¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û
¡¡2021Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤¤¡¢Íâ22Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE VELVETS¤Îº´²ìÎ¶É§¡Ê43¡Ë¤¬¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢10·î°Ê¹ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï3¿Í¤Ç¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ÆâµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÄÎÅÍÜ¤ò·Ð¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿LE VELVETS¡¦º´²ìÎ¶É§
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼º´²ìÎ¶É§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö2021Ç¯9·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤«¤é³§ÍÍ¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÎå¤Þ¤·¤Ë¤è¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤âÂÑ¤¨1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È¤ª¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º´²ì¼«¿È¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ìÊý¡¢²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÉ½¸½¥ì¥Ù¥ë¤Ëº´²ì¼«¿È¡¢¶ìÇº¤È³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º´²ìËÜ¿Í¤è¤ê¡Ø´°¼£¡Ù¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã¦Âà¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤Î¡Ø´°¼£¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖ¤ËÂº½Å¤·¡¢2024Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢º´²ìÎ¶É§¤ÏLE VELVETS¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢4¿Í¤Ç¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿³èÆ°´ü´Ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡Ö10·î°Ê¹ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï3¿Í¤Ç¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ÆâµÙ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢£º´²ìÎ¶É§¥³¥á¥ó¥È
Æü¤´¤í¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤ÁLE VELVETS ¤Ë±þ±ç¡¢¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÍ¡¢º´²ìÎ¶É§¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë2021Ç¯9·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ç®¤¤±þ±ç¡¢·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç1Ç¯¸å¤Î½©¡¢ËÍ¤ÏÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¸¤ÎÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éº£Æü¤Þ¤Ç£±Ç¯È¾¡¢LE VELVETS¤Î°ì°÷¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÍ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ²±ÎÏ¤ä¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢Íý²òÎÏ¤¬Ìµ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥×¥í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï50¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Àº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò¼«³Ð¤·¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î²óÉü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êLE VELVETS¤ÎÉñÂæ¤Ë¥×¥í¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£¡¢°ìÃ¶Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤«¤éÈ´¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ç¤È¤·¤¿À¸³è¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉ¬¤º²óÉü¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹ºÆÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢100¡ó¤Î²óÉü¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
16Ç¯´Ö¡¢¶¦¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÆ¤Ó3¿ÍÂÎÀ©¤ÇLE VELVETS¤ò¼é¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëÈà¤é¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î²óÉü¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
LE VELVETS ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈôÌö¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤È¤âLE VELVETS¤ò±þ±ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Þ¤·¤Æ º´²ìÎ¶É§
¢£LE VELVETS¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
ÆÍÁ³¤Ç¶Ã¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âº´²ì·¯¤«¤é¶»¤ÎÆâ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆLE VELVETS¤È¤·¤ÆËè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¡£º´²ì·¯¤ÎÃæ¤ÇÂô»³¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Èà¤Î¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò»öÌ³½ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì·¯¤¬´°Á´¤ËÉü³è¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎLE VELVETS¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ¸¶¹ÀÄª
ºÇ½é¤Ï¡¢º´²ì¤¯¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤ÆÂçÊÑ¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16Ç¯´Ö¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤ÇÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¦Âà¸å¤Ï£³¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤¬º¤Æñ¤Î°Ù¡¢Ç¯Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î·èÃÇ¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º´²ì¤¯¤ó¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë»ö¡£·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âLE VELVETS¤Ç¤¹¡£
ÆüÌî¿¿°ìÏº
º´²ì¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä°Ù¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ²±¤ä»×¹Í¤ÎÌÌ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÂô»³¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿º´²ì¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Æâ¤Ï£´¿Í¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÇ¯Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£Î´µª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ÄÎÅÍÜ¤ò·Ð¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿LE VELVETS¡¦º´²ìÎ¶É§
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼º´²ìÎ¶É§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö2021Ç¯9·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤«¤é³§ÍÍ¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÎå¤Þ¤·¤Ë¤è¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤âÂÑ¤¨1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È¤ª¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º´²ì¼«¿È¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢4¿Í¤Ç¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿³èÆ°´ü´Ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡Ö10·î°Ê¹ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï3¿Í¤Ç¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯ÆâµÙ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢£º´²ìÎ¶É§¥³¥á¥ó¥È
Æü¤´¤í¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤ÁLE VELVETS ¤Ë±þ±ç¡¢¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÍ¡¢º´²ìÎ¶É§¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë2021Ç¯9·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ç®¤¤±þ±ç¡¢·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç1Ç¯¸å¤Î½©¡¢ËÍ¤ÏÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¸¤ÎÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éº£Æü¤Þ¤Ç£±Ç¯È¾¡¢LE VELVETS¤Î°ì°÷¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÍ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ²±ÎÏ¤ä¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢Íý²òÎÏ¤¬Ìµ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥×¥í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï50¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Àº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò¼«³Ð¤·¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î²óÉü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êLE VELVETS¤ÎÉñÂæ¤Ë¥×¥í¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£¡¢°ìÃ¶Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤«¤éÈ´¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ç¤È¤·¤¿À¸³è¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉ¬¤º²óÉü¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹ºÆÉüµ¢¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ËÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òµö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢100¡ó¤Î²óÉü¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
16Ç¯´Ö¡¢¶¦¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÆ¤Ó3¿ÍÂÎÀ©¤ÇLE VELVETS¤ò¼é¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëÈà¤é¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î²óÉü¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
LE VELVETS ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈôÌö¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¸å¤È¤âLE VELVETS¤ò±þ±ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Þ¤·¤Æ º´²ìÎ¶É§
¢£LE VELVETS¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
ÆÍÁ³¤Ç¶Ã¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âº´²ì·¯¤«¤é¶»¤ÎÆâ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆLE VELVETS¤È¤·¤ÆËè²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¡£º´²ì·¯¤ÎÃæ¤ÇÂô»³¤Î³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Èà¤Î¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò»öÌ³½ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´²ì·¯¤¬´°Á´¤ËÉü³è¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎLE VELVETS¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ¸¶¹ÀÄª
ºÇ½é¤Ï¡¢º´²ì¤¯¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤ÆÂçÊÑ¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16Ç¯´Ö¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢ÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤ÇÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¦Âà¸å¤Ï£³¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤¬º¤Æñ¤Î°Ù¡¢Ç¯Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î·èÃÇ¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º´²ì¤¯¤ó¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë»ö¡£·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âLE VELVETS¤Ç¤¹¡£
ÆüÌî¿¿°ìÏº
º´²ì¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä°Ù¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µ²±¤ä»×¹Í¤ÎÌÌ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÂô»³¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿º´²ì¤µ¤ó¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Æâ¤Ï£´¿Í¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÇ¯Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£Î´µª