£Å£Ã£Â¡¢6·îÍø²¼¤²³«»Ï¤Î³Î¿®¶¯¤Þ¤ë¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¼õ¤±¡áÊ©Ãæ¶äÁíºÛ
[¥Ñ¥ê £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ê£Å£Ã£Â¡ËÍý»ö²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥í¡¼Ê©Ãæ¶äÁíºÛ¤Ï£³£°Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥æ¡¼¥í·÷¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤ò¼õ¤±¡¢£Å£Ã£Â¤¬£¶·î½é¤á¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤È¤Î³Î¿®¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
£´·î¤Î¥æ¡¼¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£È£É£Ã£Ð¡Ë¾å¾ºÎ¨¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ£²¡¥£´¡ó¤È¡¢£³·î¤ÈÆ±¿å½à¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î£Å£Õ´ð½à£Ã£Ð£ÉÂ®ÊóÃÍ¤â£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥í¡¼ÁíºÛ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë£Å£Ã£Â¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£²¡ó¤ËÌá¤ë¤È¤Î³Î¿®¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö£¶·î½é¤á¤ËÍø²¼¤²¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ë±è¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£