¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤â¶â¡¢¤ä¤Ã¥Ñ¥ê¶â¡×½ÀÆ»ÂåÉ½Áª¼ê¤ËÃ«Î¼»Ò¤¬¶â¸À¤Ç¥¨¡¼¥ë¡¡µÇ°»£±ÆÃæ¤Ëµã¤½Ð¤¹Áª¼ê¤â
¡¡¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤â¶â¡¢¤ä¤Ã¥Ñ¥ê¶â¡×¤À¡ª½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ5Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ÎÃ«Î¼»Ò¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»ÒÂåÉ½Áª¼ê¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç3¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤Ø¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë46¤È¾®ÊÁ¤Ç¤âÈ¯¤¹¤ë¥ª¡¼¥é¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô»í¤¬¡ÖÀ¨¤¯¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ëÊý¡×¤È¤Î¤±¤¾¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸48¥¥íµé¤ÇÃ«¤µ¤ó°ÊÍè¤Î¸ÞÎØ¶â¤òÌÜ»Ø¤¹³ÑÅÄ²Æ¼Â¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Í¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£Ã«¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏµÇ°»£±Æ¤Ëµã¤½Ð¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¸ÞÎØ¤òÁÛÄê¤·¤Æ°ìÆü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡¢É½¾´Âæ¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê½õ¸À¤â¼ø¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡ÖÅÄÂ¼¤Ç¶â¡¢Ã«¤Ç¤â¶â¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö¥Ñ¥ê¤Ç¤â¶â¡¢¤ä¤Ã¥Ñ¥ê¶â¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡É´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¡¡¡Ê°¤Éô¡¡Îá¡Ë