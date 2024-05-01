Creepy Nuts¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡ÙOP¼çÂê²Î¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙÇÛ¿®³«»Ï³Ú¶Ê¤Ç½é¤Î3²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤¬¡¢1ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê5·î6ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¡¢2024Ç¯2·î5ÆüÉÕ¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢14½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCreepy Nuts¤ÎOP¼çÂê²Î¤âÎ®¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù2´ü¤ÎPV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï1763Ëü6530²ó¤òµÏ¿¤·¡¢14½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï3²¯121Ëü8634²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯1·î22ÆüÉÕ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì¤«¤éÅÐ¾ì16½µÌÜ¤Ç¤Î3²¯²óºÆÀ¸Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì16½µÌÜ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¡Ú¢¨1¡Û¤ÎÂ®¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯ÅÙ½é¡Ú¢¨2¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡ÙÂè2´ü¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE- ¿À³Ð¼Ô¸õÊäÁªÈ´»î¸³ÊÔ¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡£
¡Ú¢¨1¡Û¡Ö3²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË½µ¿ô¡×ºÇÃ»µÏ¿¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÃ£À®ÉÕÆü¡¿1°Ì¡§13½µ¡¡YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ê2023Ç¯7·î17ÆüÉÕ¡Ë¡¢2°Ì¡§16½µ¡¡Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡Ê2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¡Ë¡¢3°Ì¡§19½µ¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖSubtitle¡×¡Ê2023Ç¯2·î27ÆüÉÕ¡Ë
¡Ú¢¨2¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î22Æü¡Á4·î28Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛCreepy Nuts¤ÎOP¼çÂê²Î¤âÎ®¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡Ù2´ü¤ÎPV
¡¡½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï1763Ëü6530²ó¤òµÏ¿¤·¡¢14½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï3²¯121Ëü8634²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È½é¤Î3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£2024Ç¯1·î22ÆüÉÕ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì¤«¤éÅÐ¾ì16½µÌÜ¤Ç¤Î3²¯²óºÆÀ¸Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì16½µÌÜ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¡Ú¢¨1¡Û¤ÎÂ®¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯ÅÙ½é¡Ú¢¨2¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨1¡Û¡Ö3²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË½µ¿ô¡×ºÇÃ»µÏ¿¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÃ£À®ÉÕÆü¡¿1°Ì¡§13½µ¡¡YOASOBI¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ê2023Ç¯7·î17ÆüÉÕ¡Ë¡¢2°Ì¡§16½µ¡¡Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡Ê2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¡Ë¡¢3°Ì¡§19½µ¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¡ÖSubtitle¡×¡Ê2023Ç¯2·î27ÆüÉÕ¡Ë
¡Ú¢¨2¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯12·î25ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î22Æü¡Á4·î28Æü¡Ë¡ä