Ado¡Ö¿·»þÂå ¡Ê¥¦¥¿ from ONE PIECE FILM RED¡Ë¡×¤¬¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô5²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Ado¡Ö¿·»þÂå ¡Ê¥¦¥¿ from ONE PIECE FILM RED¡Ë¡×¤¬¡¢1ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê5·î6ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô169Ëü6857²ó¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï5²¯54Ëü7443²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«¿È½é¤Î5²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥¢¥ë¤Ë¤¤¤½¤¦¡ª¥Ý¥Ã¥×¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¡¦Ado¤¬Ç®¾§¤ÎMV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯6·î20ÆüÉÕ¤Î¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç33°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢2022Ç¯8·î22ÆüÉÕ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯10·î17ÆüÉÕ¤Þ¤Ç9½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2022Ç¯6·î8Æü¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¡¢2022Ç¯6·î20ÆüÉÕ¤«¤éºÇ¿·2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¤Þ¤Ç99½µÏ¢Â³TOP100Æþ¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î22Æü¡Á4·î28Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û¥ê¥¢¥ë¤Ë¤¤¤½¤¦¡ª¥Ý¥Ã¥×¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¡¦Ado¤¬Ç®¾§¤ÎMV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2022Ç¯6·î20ÆüÉÕ¤Î¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç33°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢2022Ç¯8·î22ÆüÉÕ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯10·î17ÆüÉÕ¤Þ¤Ç9½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2022Ç¯6·î8Æü¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¡¢2022Ç¯6·î20ÆüÉÕ¤«¤éºÇ¿·2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¤Þ¤Ç99½µÏ¢Â³TOP100Æþ¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯5·î6ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î22Æü¡Á4·î28Æü¡Ë¡ä