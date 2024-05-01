ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®¤ÎÉ×ÉØ°äÂÎ»ö·ï¡¡¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê20¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤ÇÉ×ÉØ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ë´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¤¤ç¤¦¿·¤¿¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÕª¸÷µªÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢Àè·î16Æü¡¢ÊõÅçÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤ÈºÊ¡¦¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤ÇÕªÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬»ØÌ¾¼êÇÛ¤ò¤«¤±¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢¤¤ç¤¦ÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ¿»³°½·ýÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÕªÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ê¿»³ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÆá¿ÜÄ®¤Î¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¼Â¹ÔÌò2¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£