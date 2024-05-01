¥Þ¥¸¹û¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÂÖÅÙ¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÃËÀ­¤«¤é¡Ö¹¥¤­¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢½÷À­¤È¤·¤Æ¤ÏÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤ËÇº¤à¤È¤³¤í¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÂÖÅÙ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë


¤É¤ó¤Ê¤ËÌµÃã¿¶¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÀ­¤ÏËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£

¤·¤«¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

½÷À­¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹¥¤ß¤òºÇÍ¥Àè¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë


ËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î¤³¤È¤òÃËÀ­¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é½÷À­¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹¥¤ß¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹¥¤­·ù¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Îø¿Í´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÃËÀ­¤ÏËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î°Õ¸«¤ä¹¥¤ß¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡£

¤¿¤È¤¨²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹¥¤ß¤¬180ÅÙ°ã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤»¤º¡¢¹ÎÄê¤ä¶¦´¶¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î¤³¤È¤òËþÂ­¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç¤­¤ÊÊñÍÆÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤Î¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤äµ¤¸¯¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤ÎËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼¡Ö·¯¤Ï¥­¡¼¥×¡×¤¬ËÜ²»¡£·èÄêÅª¾Úµò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï